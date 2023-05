Zdroj: Shutterstock

Jen perfektně udržovaná topná soustava zajistí nejekonomičtější provoz. Mnoho lidí však začne tyto problémy řešit až ve chvíli, kdy potřebují zatopit.

Doporučení Záchranného hasičského sboru ČR:

V létě otevřete topení na maximum

Mimo topnou sezónu je důležité mít všechny termostatické hlavice nastavené na maximum. To přispívá ke spolehlivému a dlouholetému fungování. Když se ventil mimo topnou sezónu na dlouhou dobu uzavře, zbytečně se namáhá pružina a může dojít k poškození. Pak je nutná jeho výměna.

Zkontrolujte radiátory

Pokud se ve vaší domácnosti skládá topná soustava z kotle a radiátorů, zkontrolujte nejprve je. Vizuálně se přesvědčte, že z nich nikde nekape voda apod. Pokud však radiátory používáte desítky let a nyní zjistíte, že je na nich rez a provlhlá místa na zemi, je nejspíše načase jejich výměna. Pokud se závada projeví u jednoho radiátoru, je pravděpodobné, že končí životnost všech. O údržbě radiátorů se dočtete také zde:

Výměna

Je lépe předcházet havárii a vyměnit radiátory. Investice do úspornějšího systému vytápění vám navíc přinese nižší náklady na vytápění i v budoucnu. Výměna starého článkového tělesa za nové, deskové, je velmi jednoduchá a rychlá. Pokud měníte tělesa v celém bytě či domě a mají stejný výkon jako ta původní, nemělo by to dělat žádnou neplechu v otopném systému. Ale je dobré konzultovat výměnu např. s družstvem, SVJ či provozovatelem kotelny.

Kontrola a revize

Od roku 2011 je nutné nechat provést kontrolu používaného komína minimálně jednou ročně. Ideální je nechat prohlédnout komín hned, jakmile přestanete po zimě topit. Na případnou opravu tak získáte dostatek času a nebudete muset nic narychlo řešit s podzimem, kdy vás už budou tlačit sychravé dny a nadcházející zima. Výsledkem každoroční kontroly komína musí být zpráva o kontrole.

Od konce roku 2016 musí mít každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu od 10 do 300 kW napojený na radiátory potvrzení o technickém stavu – revizi, která platí dva roky. Revize se vztahuje i na krbové vložky či kamna s teplovodním výměníkem a musí ji zajišťovat proškolení odborníci, tedy topenáři, kominíci. V případě nedodržení této povinnosti vám hrozí pokuta do výše až dvaceti tisíc korun.

Zdroj: www.hzscr.cz, www.skcr.cz