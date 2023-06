Zdroj: Sencor

Když z jakéhokoliv důvodu domů neplánujete klimatizaci, ventilátory neboli větráky jsou jasnou volbou pro horké dny. Ale stejně tak můžete využít ochlazovače vzduchu. Po kterém tedy sáhnout?

Mrkněte se, jak funguje ochlazovač vzduchu, který vužívá vodu, led i chladící kazety:

Nestárnoucí ventilátory

Větráků je spousta, liší se velikostí, výkonem, vzhledem a doplňkovými funkcemi. Všechny však plní jeden základní úkol: rozproudí vzduch. A vy získáte pocit, že v místnosti je o pár stupňů méně. Používají se v prostorech, kde je sice vedro, ale stále v nich musí být méně stupňů než ve vašem těle, jinak by neměly smysl.

Typy ventilátorů

Vybírejte z variant stolních, stojanových, sloupových (ještě stabilnější než stojanové), nástěnných (pokud přimhouříte oči nad estetikou) nebo stropních. Posledně zmiňované se mnohdy kombinují s osvětlením a bez ohledu na tento fakt jsou obecně účinnější. Stropní ventilátory s reverzním neboli obráceným chodem můžou sloužit celoročně, protože v zimě rozvíří horký vzduch kumulovaný u stropu po zdech místnosti. Zdá se to jako maličkost, ale díky němu lze ušetřit za vytápění.

Na co pozor při nákupu

Vzduchový výkon řešte s ohledem na objem místnosti, kde budete ventilátor nejčastěji používat. Jde o průtok vzduchu v krychlových metrech za hodinu. Pozor, v kuchyních se doporučuje násobit ho dokonce až 9 či 10x, naopak v obytných pokojích stačí asi 1 až 2x. Pozor podruhé: pokud byste doma trávili čas všichni, řekněme 4 osoby, je třeba i v obýváku a jinde vyměnit celý objem vzduchu častěji, třeba 3x za hodinu. A pozor potřetí: ventilátor přispívá k suchému vzduchu, zejména je-li v provozu řadu hodin.

Všímejte si také parametru hlučnosti, počtu regulací rychlosti, nastavitelnosti ventilátoru, způsobu ovládání (některé lze ovládat i na dálku) a doplňkových parametrů.

Stropní ventilátor s osvětlením Cabrera od Globo, samozavírací lopatky

Ochlazovač vzduchu se představuje

Vlastně jde o dva v jednom – ochlazovač vzduchu je také vybavený ventilátorem, ale navíc se přidává chladná voda/led/chladící kazety. Pak je vzduch zvlhčený a vy opět máte pocit, že se teplota v místnosti snížila o několik stupňů. Což by za ideálních podmínek měla být pravda. Z ochlazovače vzduchu míří méně razantní proud vzduchu, v porovnání s větším ventilátorem. A kdybychom chtěli ochlazovač vzduchu porovnat s mnohem výkonnější klimatizací, je to v tomto směru také plus (klimatizace vzduch odvlhčuje). Navíc ochlazovač vzduchu může fungovat jako zvlhčovač i v jiných ročních obdobích, pak jen do něj používáte vlažnou vodu, nikoliv ledovou.

Na co pozor při nákupu

S designem to máte jednodušší, většina ochlazovačů vzduchů tvarem evokuje kvádr. Parametry výběru jsou obdobné jako v případě ventilátorů. Zde ale ještě více řešte otázku hmotnosti, zejména pokud budete ochlazovač vzduchu častěji přenášet. Ptejte se, jak velký je objem nádoby na vodu/led. I za jak dlouho je musíte doplnit. Na rovinu: k vyšší účinnosti přispěje, když je budete měnit častěji. Vlastně vždy, když se ohřejí, což může být i vícekrát za den. A co ještě? Některé ochlazovače vzduchu fungují jako 3v1 či 4 v 1 (ventilátor, zvlhčovač, případně i ionizátor či čistička vzduchu).

