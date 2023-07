Zdroj: decoDoma

Včera jsme vás poslali na levandulová pole v našich končinách, kde si můžete tuhle báječnou rostlinu užít v maximálním množství, dnes přidáváme tipy pro šikovné ruce. Ale takové, které zvládne opravdu každý. Pusťte se do voňavého tvoření!

Ozdobit dveře pomůže věnec, provonět prádlo a odhánět moly zvládne levandulová palička-vonička. Do koupele se hodí aromatická sůl a jen tak pro parádu si vyrobte levandulovou panenku. Tady máte návody krok za krokem.

Chcete se pustit do pěstování levandule? Pak se vám bude hodit vědět i to, jak, kdy, kde a proč ji máte stříhat:

Pomalu schnoucí věnec

Co budete potřebovat: šlahouny psího vína nebo hotový základ na věnec, levanduli, další rostliny vhodné k usušení, zelený vázací drát, kleště, zahradnické nůžky

Postup: Nejprve si ze šlahounů psího vína, případně vinné révy nebo vistárie, stočte základ pro věnec. Pokud nebude stačit, když ho zpevníte pomocí samotných šlahounů, omotejte korpus na několika místech ještě vázacím drátkem. Připravte si rostliny, které se budou s levandulí hezky barevně kombinovat a zároveň jsou stejně vhodné k usušení. My jsme použili malé nezralé makovičky, bělotrn, květy bršlice kozí nohy a petržele zahradního (ty lze nahradit lučním řebříčkem).

Tvorba věnce není o ničem jiném než o trpělivosti Autor: Alena Hrbková

Všechny rostliny nůžkami zkraťte na přibližně stejnou délku a potom poskládejte snopečky jak ze samotné levandule, tak kombinované s jinými druhy rostlin. Snopečky pevně omotejte drátem, aby se rostliny po vyschnutí a zmenšení objemu neuvolňovaly. Pak je opět pomocí drátu připevněte po celém obvodu korpusu. Kde vznikne prázdnější místo, přidejte během práce další rostliny.

Voňavá palička

Do skříní s oděvy můžete pověsit sušenou levanduli v plátěném sáčku, ale levandulová palička-vonička prokáže stejnou službu a vypadá ještě lépe. Díky zaplétání stonků se stužkou se levandule nebudou drobit.

Co budete potřebovat: 33 kusů čerstvé levandule s dlouhými stonky, stužku o šířce 5 až 6 cm, nůžky

Postup: Stonky zbavte listů. Květy přiložte k sobě zhruba do stejné výšky, stonky srovnejte, pod květy je převažte stužkou, zauzlujte. Jeden konec stužky má o něco přesahovat délku stonků, druhý konec na vázání má měřit asi půl metru až 60 cm.

Začněte vázat, pracujte vždy se třemi stonky. Kytičky vezměte do ruky, směřují vzhůru. K patě květů přiložte delší konec stužky a první tři stonky (pramen) překlopte přes květy. Stužka leží pod pramenem. Ohněte a překlopte další pramen, stužka bude ležet nad ním. Takto pokračujte spirálovitě dokola (stužka jednou pod pramenem, podruhé nad pramenem), až opletete celou délku květů a všechny prameny zpracujete. Důležité: stužka má dobře přiléhat, aby květy „nekoukaly“ ven, jinak by se levandule po usušení drobila. Na závěr volné konce stužky zauzlujte, sestřihněte konce stonků a voničku dejte do prádelníku. Nebo kamkoliv jinam.

Náš tip: Pracujte s lichým počtem stonků a s násobkem tří (jeden pramen rovná se tři stonky).

Sůl do koupele

Tento tip je tak jednoduchý, že si ho možná zamilujete a příště vyrobíte zase jinou aromatickou sůl.

Co budete potřebovat: 500 g himálajské soli (nebo epsomské či mořské, ale také je lze kombinovat), esenciální levandulový olej, květy levandule, olivový olej, případně potravinářské barvivo

Postup: Do nádoby nasypte část soli, prokapejte esenciálním olejem (počet kapek je závislý na vašich voňavých preferencích), přisypte pár květů, přidejte pár kapek olivového oleje. Zamíchejte. A celý postup opakujte. Pokud chcete mít sůl barevnější, přidejte potravinářské barvivo. Sůl přesypte do skleněné nádoby s dobře uzavíratelným víčkem.

Kouzelná panenka

Ani výroba levandulové panenky není složitá, ale žádá si více času.

Co budete potřebovat: čerstvou levanduli, listy rákosí nebo okrasné trávy, malý a velký dřevěný korálek, krátké špendlíky s perleťovou hlavičkou, špejli, lýko, nůžky, řezák na papír, vázací drátek

Postup: Listy nastříhejte na stejnou délku, širší případně nařežte řezákem na užší proužky. Ustřihněte kousek lýka, přehněte ho na polovinu, oba konce provlékněte větším dřevěným korálkem a do smyčky vložte snopeček tenkých trav. Pak navlečte malý korálek a provlečte oba konce lýka velkým korálkem zpět nahoru. Dobře utáhněte a uvažte uzel, lýko bude tvořit oko na zavěšení.

Listové vlásky ohněte dolů a kouskem lýka je svažte do culíku. Do malého korálku zapasujte dřevěnou špejli. Pokud nedrží pevně, přidejte lepidlo.

Ustřihněte snopek levandulí a drátkem je připevněte kolem špejle. Skrz zadní konce levandulí za špejlí protáhněte silnější stéblo rákosu a umístěte ho tak, aby oba jeho konce byly přibližně stejně dlouhé. Tak vytvoříte panence ruce.

Na spodní část snopku levandule (nad květy) připevněte drátkem několik různě dlouhých a širších listů trávy či rákosu, budou tvořit vrchní část sukénky. Než vše přichytíte drátkem, můžete si pomoci špendlíky. Dalším širším listem omotejte tělíčko a zajistěte ho (drátkem nebo špendlíkem). Na závěr širším delším listem vytvořte halenku: položte panenku na střed listu tak, aby jí list šel kolem krku nad rukama a pak křížem pod rukama dozadu. Potom halenku zajistěte páskem z jiného listu a zastřihněte. Ručičky ohněte dopředu a ozdobným špendlíkem s perleťovou hlavičkou připevněte k tělu. Do podpaží vložte malou kytičku levandule.

