Lícové cihly dne našeho čtenáře

Zateplil jsem si dům a na terase jsem během týdne měl díry ve fasádě (naštěstí zatím jen natažené v perlince a lepidle). Stačilo vstát od stolu, který narazil do zdi, a bylo hotovo. Tak jsem cihelnými páskami obložil nejen sokl, ale po úpravách (instalaci pevnější perlinky a překotvením / pozn. redakce) nakonec celý dům. A mám doživotně vystaráno,“ to je reakce našeho čtenáře Václava na jeden dům, jehož návštěvu jsme přinesli na internetu. V emailu pán vypočetl všechny výhody i nevýhody, které během už dvouletého užívání takto obloženého domu získal.

Obkládání cihelnými páskami Autor: Terca



Proč cihelná fasáda?

Cihelná zeď dodává pocit solidnosti. Není to tak vzletné jak sněhobílá fasáda, přírodně hravé jako dřevěné obložení, ale pocit bytelnosti a jistoty tu je výrazně vyšší. Výhodu má také v tom, že se za ní může schovat ledacos – kontaktní zateplení, vedení elektřiny nebo nedodělky na fasádě. Jak jsme už řekli, cihelná fasáda snese ledacos – nárazy, špatné počasí, slunce, mráz, neproklove ji zmatený datel, je tvarově i barevně stálá… A to je asi jeden z největších přínosů tohoto řešení. „Dům vypadá stejně dnes, jako včera a jako před dvěma lety, kdy jsem ho dodělal. A bude tak vypadat i za deset let a až ho jednou zdědí moje děti, bude vypadat stále stejně. Jen toho břečťanu a podražce tam bude asi víc,“ píše náš čtenář.



Tepelný akumulátor

Jsou tu i určité něvýhody. „Terasa, kvůli které jsem to dělal, musela po roce dostat pergolu. Tmavá fasáda na jižní straně se v už na jaře rozpálí natolik, že se prakticky vedle ní nedá sedět. A tak jsme terasu museli zastínit a na další části vysadit popínavky. Také hodně akumuluje teplo, což je problém v létě, dobře ve slunných zimních dnech.“

Problém mohou mít majitelé i se stavebním povolením. Fasáda nemusí být schválená kvůli regulacím. „Náš dům stojí na polosamotě a těsně vedle našeho plotu pak prochází hranice chráněného území. Takže podle paní na stavebním úřadu, kde jsem vyřizoval úpravu stavebního povolení, jsem měl velké štěstí. Být dům o deset metrů vedle, měl bych smůlu,“ popisuje své štěstí pan Václav.