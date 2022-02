Zdroj: GONÇALO CAMPOS

Autor: GONÇALO CAMPOS Portugalský designér, který v roce 2008 ukončil studia produktového designu. Krátce po studiích byl přijat do projektu Fabrica, designérské platformy pro návrháře do 25 let věku, odtud zamířil do designérského studia společnosti Benetton, což mu otevřelo spolupráci například se značkami Seletti, Ligne Roset, Habitat či Zanotta. Od roku 2010 pracuje pod vlastní značkou. Při návrhu produktů si zakládá na překvapivých řešeních, a to jak z hlediska výrobní technologie, tak z hlediska materiálu. Jak sám říká, rukopis jeho tvorby nejlépe charakterizuje „mix humoru a pragmatismu,“ studio si zakládá na silném osobním vztahu se svými klienty.