Zdroj: Shutterstock

Ne náhodou patří lino mezi oblíbené podlahové krytiny jak do domácností, tak do komerčních prostor. Poradí si totiž s mechanickým namáháním, je vysoce odolné vůči oděru a poškrábání. Patří mezi oblíbené podlahy i všech, kteří mají domácí mazlíčky. Nerozhodí ho totiž ani psí nebo kočičí drápky.

Vinylové podlahové krytiny jsou na rozdíl od přírodních materiálů, jako je dřevo, korek nebo kámen, vysoce odolné vůči vodě. Díky svému složení a výrobnímu procesu neabsorbují vlhkost ani vodu a nedeformují se po kontaktu s tekutinami.

To je činí ideální volbou do prostor, kde je vysoké riziko polití nebo vylití vody, jako jsou koupelny, kuchyně, prádelny či garáže. I když se na vinylovou podlahu rozlije voda nebo jiná tekutina, podlaha se nepoškodí, nezačne bobtnat ani neporuší svůj povrch. Stačí vodu vytřít a podlaha je opět v pořádku. Jen pozor na to, že pokud na takové podlaze necháte vodu stát déle než deset hodin, může zešednout. Při běžném domácím provozu vám toho ale odpustí opravdu hodně. Ať lino umístíte do chodby, nebo do kuchyně, poradí si bez problému s každodenním provozem. Linoleum je totiž často opatřené povrchovou PUR úpravou, která vytváří ochrannou vrstvu, zaceluje mikropraskliny a vyhlazuje povrch. Díky tomu se nečistoty do podlahy nezašlapávají tak, jak tomu bylo dřív.

Velký výběr dekorů a vzorů

Zapomeňte na PVC podlahy, které vypadají všechny stejně. Dříve skutečně bylo lino „na jedno brdo“, ale to už dávno neplatí. Moderní PVC krytiny seženete v nespočtu různých dekorů. Můžete si vybírat ze stovky vzorů. Některé dokonale imitují různé druhy dřeva, jiné vypadají k nerozeznání od dlažby. Narazíte i na kousky, které se tváří jako beton.

Vinylové podlahy jsou vyrobeny z následujících materiálů: PVC (polyvinylchlorid) - Tvoří základní složku vinylových podlah. Jde o umělý polymer, který dodává podlaze flexibilitu a odolnost.

Plastifikátory - Přidávají se kvůli zvýšení flexibility a snížení křehkosti PVC. Nejčastěji se používají ftaláty.

Pigmenty - Slouží pro zabarvení vinylové podlahy do požadovaného odstínu. Mohou to být anorganické i organické pigmenty.

Plniva - Například uhličitan vápenatý, kaolin, křída. Zvyšují pevnost a odolnost podlahy.

Stabilizátory - Chrání podlahu před negativními vlivy světla, tepla nebo působením chemikálií. Používá se např. olovo, vápník, zinek.

Maziva - Usnadňují zpracování hmoty a zabraňují lepení PVC během výroby.

Protipožární přísady - Zabraňují šíření ohně, například antimon.

Tlumí zvuk

Chůze po linu je příjemná a měkká. Lino na rozdíl například od laminátové podlahy nabízí měkčí došlap. Lino také poměrně dobře absorbuje kročejový hluk. To znamená, že například klapání psích drápků se nenese až k sousedům do spodního patra. Tlumí také nepříjemné ozvěny v místnosti.

Biovinyl Mezi biomateriály, které se mohou přidávat do podlahových vinylových krytin, patří například: Rostlinné oleje - Mohou částečně nahrazovat plastifikátory na bázi ropy. Používají se oleje z řepky, slunečnice, sóji nebo ricinový olej.

Celulózová vlákna - Získávají se ze dřeva, bavlny, konopí nebo jiných rostlin. Zlepšují pevnost a stabilitu vinylové podlahy.

Korková drť - Recyklovaná korková drť jako přírodní plnivo zvyšuje tepelnou izolaci a pohodlí při chůzi.

Dřevěná moučka - Jemně mleté dřevo pro posílení stability a mechanických vlastností podlahy.

Bambucká vlákna - Vlákna z bambucké trávy jsou pevná a odolná. Dodávají podlaze pružnost.

Konopná vlákna - Konopí obsahuje dlouhá a odolná vlákna, která zlepší pevnost vinylu.

Kasein - Bílkovina z mléka funguje jako stabilizátor a plnivo pro zvýšení odolnosti.

Snadná údržba

Díky své přirozené odolnosti nevyžadují linoleové podlahy žádnou speciální údržbu. Neusazují se na nich nečistoty, a díky tomu se podlaha snadno čistí. Stačí ji zamést nebo vysát a následně vytřít vlhkým hadrem nebo mopem. Nevyžaduje ani žádné speciální prostředky. Jen se vyhněte extra agresivním čističům nebo příliš abrazivním prostředkům.

