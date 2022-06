Zdroj: shutterstock

Na sběr a sušení lipového květu přichází čas okolo června, v té době lípy rozkvétají. Lipový květ utrhněte i s listenem. Důležitá je doba trhání – vždy trhejte květy v době, kdy je polovina kvítků v květenství rozvitá a druhá polovina ještě zavitá. Sběr provádějte za suchého, slunného počasí. Ideálně brzy po poledni.

Doma si připravte síto nebo sušičku

Sušíme zhruba na teplotu 35 °C na vzdušném, ale stinném místě. Sušení by mělo probíhat rychle, aby si lipový květ uchoval všechny ozdravné látky, kvůli kterým si z něj chcete dělat odvary. Dokonale usušené květy vložte do neprodyšného sáčku nebo sklenice a schovejte do temného suchého místa.

A jak na čaj?

Zalévejte květy vodou o teplotě 80-90 °C, ať nezničíte užitečné látky příliš vysokou teplotou vody nebo varem. Louhujte asi 10 minut. Čaj si můžete udělat klidně 4x denně.

