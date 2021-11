Zdroj: F0t0stock / Shutterstock.com

U nás je nejrozšířenější líska obecná, častá je také líska turecká. Jsou to poměrně nenáročné, rychle rostoucí a odolné dřeviny, které můžete pěstovat jako keře či stromky. Mají rády slunná místa a hlinitou či jílovohlinitou vápenitou půdu, nesvědčí jim pouze nadmořská výška nad 800 m n. m. a příliš těžká, či naopak suchá písčitá půda. Nezaskočí je vítr ani mráz a na dobrém místě vydrží klidně i více než 100 let.

Na živý plot i pro oříšky

Při výběru lísky hraje roli to, jestli ji chcete pěstovat pro úrodu chutných a výživných oříšků, nebo s ní počítáte třeba jako s živým plotem nebo solitérní dekorací. V případě, že toužíte hlavně po úrodě, budete muset vysadit alespoň dva keře různých odrůd kvůli opylení, a to s několikametrovým rozestupem. U živého plotu budou lísky vysázené blíž k sobě, velkou úrodu ale kvůli blízkosti keřů, a tím pádem nedostatku slunečního svitu nečekejte.

Na množení lísky je právě teď správná chvíle

Můžete si samozřejmě koupit semenáčky či větší dřeviny, ale pokud si chcete vypěstovat lísku vlastní, máte dvě možnosti. Buď z ořechu, což je dost náročné a také zdlouhavé – prvních vlastních plodů se dočkáte nejdříve za pět let. Nebo vegetativním množením pomocí řízků, což je lepší, rychlejší a spolehlivější varianta – a právě teď je na ni vhodná doba. Stačí v listopadu odříznout ze zdravých větví zhruba 30 cm dlouhé řízky, silné asi jako tužka. Ty zapíchněte do květináče s lehkým výživným substrátem tak, aby třetina řízku byla nad zemí, a pravidelně zalévejte. Na jaře řízky obrazí a na podzim je můžete zasadit do zahrady.

Lísku obecnou můžeme pěstovat pro ořechy, ale lze z ní vytvořit i živý plot či solitérní dekoraci každé zahrady Autor: Anna Gratys / Shutterstock.com

Dejte si pozor na veverku i brouky

Lísky jsou odolné a netrpí na žádné choroby, ovšem jejich plody nechutnají jen lidem, ale také zvířatům, z nichž některá dokážou úrodu doslova zlikvidovat. Mezi nejvýkonnější konzumenty patří veverka, úrodu ohrožuje také brouk s příznačným názvem nosatec lískový, který způsobuje červivost ořechů. Na nosatce můžete použít postřik, který se aplikuje koncem června a začátkem července.

Co vám přinese sklizeň?

Pokud jste se rozhodli pěstovat lísku pro ořechy, doba sklizně nastává na podzim, kdy ořechy začnou padat. Lískové ořechy mají nejen výbornou nasládlou chuť, ale také jsou doslova nabité cennými látkami. Jsou zásobárnou kvalitních tuků, obsahují mononenasycené mastné kyseliny, z nichž například kyselina linolová pomáhá snižovat hladinu špatného cholesterolu, a naopak zvyšuje hladinu toho prospěšného. Dále je v nich mnoho minerálů, jako železo, vápník, zinek, měď a hořčík, vitaminy skupiny B a antioxidační vitamin E. Jejich konzumace prospívá srdci, mozku, podporuje metabolismus, svědčí vlasům, svalům, zraku i zažívání. Lískáče dodávají energii a také skvěle chutnají, takže se uplatňují v dezertech a vánočním cukroví. Pěstovat si vlastní lískové ořechy se prostě vyplatí.

