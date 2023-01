Zdroj: shutterstock.com

Ptáci žijící v České republice to přes zimu nemají zrovna jednoduché. Ztvrdlá půda jim nedává moc možností, jak by mohli získat plnohodnotnou stravu přirozeně. Naštěstí jim můžete snadno pomoci – a to dokrmováním v krmítku nebo za pomoci lojových koulí.

Pokud chcete pomoct ptákům na vaší zahradě, můžete je dokrmovat v krmítku. Případně jim můžete dát lojovou kouli. Tu nemusíte kupovat v obchodu, můžete si ji vytvořit snadno doma. A my pro vás máme návod, podle kterého to zvládnou i vaše děti. Je to super způsob, jak je zabavit.

Jak vyrobit lojovou kouli doma?

Kouli vyjměte ze síťky. Mohla by ptákům ublížit

Budete potřebovat:

100% rostlinný tuk, nesolený hovězí lůj, semínka pro venkovní ptactvo nebo sušený hmyz, jutový provázek na zavěšení

Postup výroby:

Nejprve rozpusťte tuk a lůj nebo sádlo ve větším hrnci. Vhodnější je pozvolné rozehřívání – delší dobu a při nízké teplotě. Tuk by se neměl vařit ani připálit.

Do této směsi vsypte semínka a nadrcený hmyz. Směs pořádně promíchejte.

Připravte si nádoby, do nichž budete směs vylévat, vyložte je potravinovou fólií. Díky tomu půjde tuk lépe vyklopit. Nezapomeňte vytvořit očko z provázku, aby bylo na co lojovou kouli zavěsit.

Směs v nádobách nechte ztuhnout – půjde to rychleji, pokud nádoby umístíte do mrazáku či za okno. Mrazák je mimo jiné vhodný ke krátkodobému skladování. Po ztuhnutí můžete lojovou kouli zavěsit na strom.

Kam kouli zavěsit?

Ptáte se, kam lojovou kouli zavěsit? Můžete ji pověsit na větev stromu ve vaší zahradě, přikrmovat můžete i na terase, v lese či v parku. Koule by měla být alespoň 1,5 metru nad zemí, aby ptáky neohrozila kočka či jiný predátor. Nevěšte ji ani v blízkosti větší skleněné plochy, do které by mohl pták narazit.

Zdroj: gardenersworld.com, nhm.ac.uk