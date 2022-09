Zdroj: Bower Bird / Andrew Beasley

Celková rekonstrukce domu v londýnském Holland Parku byla pro investora, který má dost peněz na opravdu komfortní bydlení. A proč ne? Tohle je lepší investice než do nového Bentley. A tak v Gregory Phillips Architects připravili rozsáhlou rekonstrukci domu, ze kterého zbyla vlastně jen štítová zeď a některé nosné části.

Dům z ulice prošel vizuálně jen nákladnou rekonstrukcí, která mu vrátila lesk. Ostatně celá přístupová cesta olemovaná duby cesmínovitými vypadá nádherně. Je to jak vstup do zámku. Zadní trakt byl ale zcela přestavěn. Do zahrady tak kouká úplně nová část s velkými okny, terasou a efektním osvětlením. Dům jako takový navíc byl upraven v duchu moderní technologické doby, a i když se to v Anglii stále úplně nenese, tak zde se dbalo na snížení úniků tepla moderními materiály a komponenty, jako jsou nejlepší možná okna.

Interiér je směskou vytříbeného vkusu, doplněného kvalitními materiály, a to vše zasazené do opravdu velkorysého prostoru. Vždyť podlahová plocha domu je 750 m².

V interiéru našel místo mramor, semišové obložení, hedvábí, kůže na madlech schodiště a samozřejmě dřevo. Na fotografiích můžete vidět i koupelnu, která je vetší než většina českých panelákových bytů.