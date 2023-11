Zdroj: Hastens

Společnost Hästens se spojila se světově uznávaným designérem Ferrisem Rafaulim, aby zahájili exkluzivní spolupráci na dosud nejvznešenější a nejpokročilejší značce - Grand Vividus. Ta přichází s novou úrovní pohodlí, řemeslného zpracování a luxusu, pro něž čerpá z více jak 170 let zkušeností.

Takhle vypadá nejlepší postel světa:

Rafauli, který je ve světě designu známý svými inovativními projekty a utvářením luxusních domů pro elitní klienty po celém světě, se při tvorbě modelu Grand Vividus inspiroval dědictvím Hästens a dlouhou historií výrobců postelí a sedel. Výsledkem je kontinentální postel kombinující nadčasový a klasický design s Rafauliho jedinečným stylem.

Nejlepší postel světa

Grand Vividus vyzařuje luxus, oslní kvalitou a designem bez kompromisů a má ambici stát se uměleckým dílem, které padne do ložnice jako ulité. Na výrobě postele, která je od začátku do konce ruční prací, se podíleli nejlepší řemeslníci Hästens v továrně ve švédském Köpingu.

„Společnost Hästens je dobře známá výrobou nejlepších postelí na světě a týmem pro projekty světové kvality. Proto mi přišlo správné, aby se tyto dva světy setkaly a vytvořily nejen nejpohodlnější postel na spaní, ale také nejluxusnější postel na světě,“ říká Ferris Rafauli.

Ferris Rafauli Autor: Hastens

Tvůrce postelí chtěl okořenit recept na nejpohodlnější postele na světě a navrhnout kus architektonického nábytku, který promění ložnici ve velkolepý, opulentní prostor. Během tvůrčího procesu pracoval se stejnými materiály jako při výrobě sedel, tedy vrstvami leštěné kůže, semiše a kovu.

Hledání správných látek a materiálů trvalo nespočet hodin. Nová postel si nepochybně vydobyla své místo jako jeden z nejhonosnějších návrhů nábytku v interiéru na světě.

Nejlepší materiály

Na rozdíl od většiny postelí, které jsou v současné době na trhu, Grand Vividus se se svou jemnou kůží, leštěným dřevem, semišem a mosaznými ozdobami spolu s elegantními architektonickými liniemi stane majestátním středobodem ložnice a zároveň patří mezi umělecké dílo s každodenním využitím.

Postel Hästens Grand Vividus Autor: Hastens

Grand Vividus představuje novou úroveň řemesla ve společnosti Hästens. Tým Vividus v Köpingu prochází školicím programem, který má na svědomí švédský mistr sedlářského řemesla, a jeho cílem je vytvořit nádherné detaily s absolutní přesností.

Výroba trvá 600 hodin

Výroba postele Grand Vividus je velmi náročná, na každý kus je třeba přibližně 600 hodin práce. Každá obsahuje více luxusních Hästens žíní z koňského ocasu, vlny, bavlny a lnu a pomalu rostoucí švédské borovice, než se kdy do postele Hästens vešlo, což jí dává působivou hmotnost 622 kilogramů. Samotná základna má hmotnost kolem 400 kg a její madla se podle dostupných informací vyrábějí z kůže rejnoků, která je nejtvrdší na světě.

Barevné kombinace

Postele Hästens Grand Vividus budou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních. Standardní záruka by se měla počítat v desítkách let. V zahraničí patří k majitelům postele například kanadský rapper, zpěvák a herec Aubrey Drake Graham, známý jako Drake. Luxusní pohodlná postel se bezpochyby dostane do ložnic řady významných sportovců, herců a zpěváků. V Česku byla zatím prodána jedna postel, která má příští rok najít své místo v nejlepším pokoji budoucího šestihvězdičkového hotelu Peruc.

Toužíte-li po přepychovém spaní a vlastnictví postele i ve svém interiéru, můžete si domluvit schůzku s prodejcem Hästens a objednat si jednu postel pro sebe. Budete však muset sáhnout hodně hluboko do peněženky, protože postel stojí 400 tisíc dolarů, v přepočtu přibližně 13 milionů korun.

Zdroj: Dům & Zahrada, Hästens Concept Store Prague