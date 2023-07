Zdroj: Petr Slavík

Manželé s dětmi žili několik let v Los Angeles, kam odjeli za prací. Přestože si místní podnebí i život oblíbili, vnímali svůj pobyt za mořem jako dočasný. Proto začali hledat místo ve městě, odkud pocházejí, kde by po návratu mohli všichni pohodlně žít. „Do celého procesu jsem se zapojil již v době, kdy majitelé hledali vhodný stavební pozemek pro nový domov,“ vzpomíná architekt Ondřej Pšenčík ze studia Pšenčík Semančík architekti. „Zvažovala se řada míst a v jeden okamžik to vypadalo, že by se mohla rekonstruovat funkcionalistická vila v centru města, ale vzhledem k plánované výstavbě v blízkém okolí by zde majitelé neměli toužený klid, tak jsme v hledání pokračovali dál.“

Zvolená parcela ve vilové čtvrti v okrajové části Zlína měla svažitý profil, což někdo může pokládat za nevýhodu, ale díky tomu nabízela krásné výhledy na protější kopce a v její dolní části se u plotu nacházely vzrostlé stromy zajišťující soukromí. „Se svažitými stavebními pozemky se v okolí Zlína setkáváme pravidelně, jsem na ně zvyklý. Založení stavby je na nich samozřejmě o něco složitější, ale pokud se citlivě zasadí do terénu, mohou fungovat velmi dobře,“ usmívá se architekt.

Klid v zahradě

Charakter parcely tedy rozhodl i o členění domu. Půdorysná dispozice je důsledně zónovaná, provozně odděluje společenskou část domu od části soukromé. Společenská partie objektu je situována v horním patře v návaznosti na ulici, zatímco soukromé prostory poklesly se svahem a jsou přimknuté k zahradě. Z ulice tak dům působí jako jednopodlažní, při pohledu zespodu ze zahrady jsou vidět podlaží dvě. Důležitou roli v životě rodiny hrají terasy navazující na obě podlaží, přičemž z té u obývacího pokoje lze vystoupat i na terasu střešní.

Z ulice se vchází přímo do domu, respektive vjíždí do garáže integrované do objemu budovy. Hala u vstupních dveří vede do velkého otevřeného prostoru se sezením, jídelnou a kuchyní, který má prosklenou stěnu na terasu do zahrady. Za kuchyní je směrem k ulici umístěna pracovna, již lze využít také pro ubytování hostů. Z toho důvodu také sousedí s koupelnou.

