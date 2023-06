Zdroj: shutterstock

Když se řekne vycvičení zvířete, většina z nás si automaticky představí psa, který se učí povelům jako 'sedni', 'zůstaň' nebo 'aport'. Ale co když se jedná o kočku? Není tajemstvím, že tyto tvory je občas těžké udržet v šachu. V tomto článku se podíváme na to, jestli je možné vycvičit kočku, a jak postupovat.

Připusťme si to na rovinu - kočky jsou svébytné bytosti. Mají svůj vlastní způsob myšlení, své způsoby, jak nám dát najevo, co chtějí (a hlavně co nechtějí), a rozhodně nepotřebují naše povely, aby vedly šťastný život. To však neznamená, že kočky nejdou vycvičit. Právě naopak, s trochou trpělivosti a správnými technikami můžete svou kočku naučit řadu užitečných dovedností.

Zajímá vás, jak přesně kočky můžete vycvičit? Podívejte se na video:

Jde vycvičit kočku?

Ano, kočky jdou vycvičit! Nečekejte ale, že to bude stejné jako se psem. Představte si to spíše jako vyjednávání s malým, chytrým diktátorem, který má ve své moci veškerý váš nábytek a záclony. Kočky jsou velmi inteligentní a je známo, že si dokáží spojovat konkrétní akce s určitými výsledky - tedy základním principem tréninku.

Jak dát kočce najevo ne?

Kočky jsou odborníci na řeč těla. Využijte ji. Trochu kontroverzní rada zní, že když kočka dělá něco, co nechcete, můžete na ni zkusit pomalu mrknout - to je v kočičím jazyce univerzální znamení pro "klid". Jiní zase radí, že můžete zkusit vydat tichý, ale pevný zvuk. Mějte na paměti, že trestání nebo křik na kočku obecně nefungují. Vytvoříte tím stres, strach a kočka se většinou začne chovat úplně naopak.

Kočka nikdy nebude poslouchat na slovo, počítejte s tím

I když kočky jdou vycvičit, nikdy ale nebudou poslouchat na slovo tak, jak to dělají psi. Kočky jsou bytosti, které si nesmírně cení své svobody a nezávislosti. Ostatně, to je právě to, co je dělá tak úžasnými. Při tréninku kočky je tedy nejdůležitější respektovat její přirozené chování. Trpělivost, respekt a pochopení jejího pohledu na svět vám pomohou vytvořit silný vztah.

