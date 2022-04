Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Madonna prodává svůj dům v Los Angeles za 26 milionů dolarů. Objekt koupila teprve před rokem od zpěváka The Weeknda za 19 milionů dolarů. To je slušný výdělek za jeden rok, nemyslíte?

Madonna chce vydělat na prodeji sídla v kalifornském Hidden Hills. Jen rok poté, co ho koupila od The Weeknda za 26 milionů dolarů, se dům snaží prodat o 7 milionů více. Kromě toho, že Madonna zařídila v menším domku posilovnu a taneční studio, vypadá vše stejně, jako když ho zakoupila. Není tedy jasné, proč je cena po jednom roce tak vysoká.

Ať už je to jakkoliv, dům je skutečně překrásný. K těm nejpozoruhodnějším prvkům sídla patří dvoupatrová stěna s okny, do níž jsou zasazeny vstupní dveře a skrze kterou proudí světlo do foyer. Stejně působivý je také osvětlený vinný sklípek, kuchyně s dvěma ostrůvky, domácí kino a hudební salonek.

V hlavním domě se nachází sedm ložnic s vlastním sociálním zařízením a hlavní apartmá se dvěma šatnami, parní sprchou a kamennou vanou. Dům pro hosty nabízí další dvě ložnice, dvě koupelny a plně vybavenou kuchyň.

Neméně luxusní je i pozemek posetý sekvojemi a svěžími zelenými trávníky. K dispozici je dvůr, ze kterého se vjíždí do garáže. Tu The Weeknd upravil na diskotéku. Na zahradě se nachází také infinity bazén se slanou vodou, lázně pro 10 osob, venkovní kuchyně a basketbalové hřiště.

Zdroj: Profimedia.cz, Dirt.com