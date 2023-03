Zdroj: shutterstock

Názory na to, jestli a jak na jaře hnojit, se různí. Podle serveru Levné postřiky není jarní hnojení nutné, pokud jste hnojili na podzim. V zásadě máme dvě možnosti. Hnojit jednou, ale opravdu vydatně na jaře nebo na podzim, nebo zvolit trojnásobné hnojení. První přihnojení provádíme během rašení stromů. Druhé hnojení po odkvětu a třetí po červnovém opadnutí části nasazených plodů.

Hnojení na jaře je úplný základ, píší na Zahrádkářské poradně. Proč? Hnojení na jaře přímo ovlivňuje velikost a chuť plodů na podzim. Rozhodně ale hnojení nepodceňujte. Může se vám to zdát zbytečné, obzvlášť u již dospělých stromů, ale není. Hnojení je opravdu základ. Bez něj se může stát, že stromy přestanou plodit. Důležité ovšem je, čím hnojíme. Neměla by se aplikovat nevyzrálá chlévská mrva, protože by mohla spálit kořeny. Ta by měla být už alespoň měsíc "odleželá", nebo ji nepoužívat vůbec.

Používejte vhodná hnojiva

Jak si vybrat? Vždy záleží na konkrétním stromu. Nejlépe uděláte, když se poradíte s odborníkem nebo si přečtete nějakou odbornou knihu. Pokud máte tu možnost, můžete hnojit také kompostem. Dle Deníku.cz jsou pro ovocné stromy ideální plná organická hnojiva, která by se měla aplikovat na podzim nebo v brzkém jaře. Od jara do konce června je můžete rozšířit i o hnojiva organická (draselná a fosfátová).

Teď už víte snad všechno, tak hurá do toho.

