Zdroj: Andrea Večeřová

Majitelé zelené terasy v Brně se radují z bytu obklopeného přírodou. O to více, že realizace získala prvenství v soutěži střešních zahrad.

Budoucí majitelé bydleli v brněnském bytě s balkonem. Pak objevili připravovanou Rezidenci Juliana na kopci Bílá Hora v Židenicích se skvělým výhledem na celé Brno a okamžitě se pro projekt nadchli. „Pod námi se už bohužel stavějí další domy, ale snad nám aspoň kousek výhledu zůstane,“ doufá majitelka. Do bytu o rozloze 103 m² se 128metrovou terasou nad konstrukcí podzemních garáží se rodina nastěhovala před Vánoci roku 2017.

Nenáročná na údržbu

Manželé věděli, že na terase chtějí co nejvíce zeleně, ale na svépomocnou akci se necítili. Paní Monika sice pochází z rodiny zemědělce, květiny má moc ráda, ale příliš se v nich nevyzná. Hledala proto na internetu, kdo by jim dokázal splnit zadání, aby terasa vypadala jako barevná louka a nebyla příliš náročná na údržbu. „S Andreou Večeřovou a Vítem Ondráčkem z ateliéru arboDesign jsme si okamžitě sedli a hned z prvních návrhů jsme byli nadšení,“ vzpomíná. „Líbil se nám jejich elán a entuziasmus. I realizace zcela splnila naše očekávání, o to jsme byli raději, že se svou prací uspěli také u odborné poroty a v roce 2020 s naší terasou vyhráli první místo v soutěži střešních zahrad.“

Hra barev

Je neuvěřitelné, kolik zajímavých prvků se na tak malý prostor vešlo. Travnatá plocha je chladivá i v největších vedrech a děti si na ní rády hrají. Na záhonech na jaře kvetou tulipány a narcisy, v létě různé druhy suchovzdorných trvalek v kombinaci s travinami, v každém ročním období je tu něco barevného. Převažují rostliny v módních chladných odstínech, ale díky žlutě a oranžově kvetoucím trvalkám zahrada působí tepleji a útulněji. Záhony jsou vymezeny obrubami z modřínových fošen, což usnadňuje údržbu.

Nechybí tu pískoviště ze stejného materiálu ani pojezdová cesta pro odrážedlo dcery Karolínky, v létě se najde místo i na dětský nafukovací bazén. „Děti tu mají všechno, co potřebují, takže nemusíme v okolí hledat hřiště, naopak kamarádi chodí za nimi,“ pochvaluje si majitelka. „Na terase se dá za příznivého počasí také stolovat a grilovat, před sluncem nás chrání látková pergola s bočnicemi proti větru. Díky tomu nám dovnitř v létě tolik nepraží slunce.“

