Zdroj: shutterstock

Vypadá to, že se vaše maliny rozhodly dobýt si všechno dostupné místo v zahradě? Nebojte, máme pro vás zbraně. Pokud pátráte po tom, jak zvládnout tuto bobulovou expanzi, pak je tento článek přesně pro vás!

Každý, kdo se kdy pokusil pěstovat maliny, ví, že tyto rostliny mají značný apetit na prostor. V jednu chvíli máte pár rostlin, které pěkně plodí, a pak – z ničeho nic – máte na zahradě džungli. Jistě, může to být idylické a romantické, ale pokud se snažíte udržet určitý řád na zahradě, může to být také trochu frustrující. Následující rady vám pomohou udržet vaše maliny na uzdě.

Díky správnému řezu maliníku můžete sklízet maliny až 6 měsíců v roce. Podívejte se, jak na to:

Co dělat, aby se maliny příliš nerozrůstaly?

Maliny se mohou rychle rozšířit, pokud jim to dovolíte. Jak tedy udržet kontrolu? Prvním krokem je pravidelné ořezávání. Ořezávání pomáhá kontrolovat růst rostlin a podporuje také produkci plodů.

Maliny by měly být ořezávány dvakrát ročně – na konci zimy a na konci léta. Na konci zimy ořezávejte všechny staré výhonky, které už plodily. Na konci léta pak odstraňte všechny slabé a nemocné výhonky. Díky tomu zůstane dostatek prostoru pro nové výhonky.

Jak se stříhají malinoostružiny?

Malinoostružiny, které jsou hybridem mezi malinami a ostružinami, vyžadují trochu odlišný přístup. Tyto rostliny plodí na dvouletých výhoncích, takže cílem je zachovat tyto výhonky a ořezávat jen jednoleté.

Na konci zimy ořezávejte všechny jednoleté výhonky na délku asi 1 metr. To podpoří větvení a tedy i větší sklizeň. Dvouleté výhonky, které už plodily, ořezávejte až na zem.

Jak zabránit prorůstání malin?

Maliny milují prostor, a pokud jim ho poskytnete, rozhodně ho využijí. Jedním ze způsobů, jak zabránit prorůstání malin, je použití kořenových bariér. Tyto bariéry se instalují do země kolem vašich malin a brání kořenům v pronikání do nechtěných oblastí. Pamatujte, že maliny mohou vytvořit výhonky až několik metrů od hlavní rostliny, takže kořenové bariéry by měly být dostatečně široké. Dalším řešením je pěstování malin v kontejnerech nebo vysokých záhonech. Tímto způsobem můžete kontrolovat, kam rostliny mohou růst.

