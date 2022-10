Zdroj: BowerBird / Ryan Whitfield

Přece jen datum vzniku budovy 1911 už dává tušit, že má něco za sebou. Bohužel to bylo znát i na interiéru bytu. Třeba malá a tmavá kuchyně byla odříznutá od zbytku domu. Byla zcela nefunkční, nedalo se zde dělat skoro nic. Nebylo tu ani pořádné světlo. Byla tu koupelna s nevyužívaným sprchovým koutem, který zakrýval velké okno. Prostě spousta hloupých nápadů, které znesnadňovaly život majitelům. A tak si vzali na pomoc architektku Brendu Brix z AMR Interior Design.

Změna jak řemen

Změna to byla opravdu zásadní. Tak například ta kuchyně. Architektka ji překlopila do druhé pozice místnosti, kde dříve stával botník, takže se rázem zvětšila plocha. Zmizely dveře, a naopak byly probourány na další straně. Stejně tak vzniklo nad kuchyňskou linkou i velké okno, které kouká na dvorek, takže konečně vzniklo propojení venkovního prostoru s vnitřním. Kuchyňská linka je dlouhá – sahá od vstupních dveří až do rohu a ještě má ostrůvek. Ten je důležitý. Byl v požadavcích majitelů, protože u něj chtěli snídat.

Fotogalerie bytu i s původním stavem:

Nevyužívaná koupelna byla zmenšena a stala se z ní toaleta. Zajímavé je, že nad kuchyní byl malý podstřešní prostor, který architekti otevřeli, vytvořili střešní okno, takže z kuchyně se stala rázem nejsvětlejší místnost bytu.

Od majitelů zde byly další požadavky. Například chtěli separátní kávový koutek. Stalo se. Vešel se krásně pod šikminu střechy k cihlové zdi.

Chtěli velké skříně, do kterých by se vešly všechny věci. Nechtěli mít předsíň plnou kabátů a bot. Stalo se. Velká skříň je jak za dveřmi, tak v ložnicích majitelů.

Majitelé nechtěli mít schodiště tak tmavé. Opět bylo přání vyslyšeno. Stěna na jedné straně byla zbourána a nahrazena odlehčeným zábradlím. Pod schody pak je malý pracovní kout.

Nezapomeňte se podívat do fotogalerie, kde jsou i fotky původního stavu.