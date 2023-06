Zdroj: Shutterstock

Prague Ice Cream Festival v Praze

Osmý ročník největšího zmrzlinového festivalu ve střední Evropě je za dveřmi. Hostit ho bude pražské Výstaviště a těšit se můžete na skvělé mražené pochoutky domácích i zahraničních výrobců. Ochutnáte pravé italské gelato, originální nanuky, zmrzlinu točenou, jogurtovou i veganskou, chybět nebudou ani varianty v bio kvalitě. Součástí akce je i doprovodný program pro děti i dospělé.



Kdy: 24.-25. června od 10:00-19:00

Kde: Výstaviště Holešovice, Praha

Vstupné: jednodenní 160 Kč, dvoudenní 290 Kč, děti do 5 let a senioři nad 75 let zdarma

Info: pragueicecreamfestival.cz

Podívejte se na video z uplynulého ročníku:

Street food piknik v Poděbradech

V neděli 25. června zaplaví poděbradskou kolonádu vůně a chutě jídel z celého světa. Čtvrtý ročník Street food pikniku nabídne nejen speciality mezinárodní kuchyně, pestrý výběr nápojů a delikates, ale i zajímavé workshopy, gastronomické přednášky a nejrůznější soutěže. Zajištěna je také zábava pro děti a vítáni jsou i psi.



Kdy: 25. června od 10:00-18:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Vstupné: zdarma

Info: https://www.kudyznudy.cz/akce/street-food-piknik-podebrady

Craft beer fest v Kolíně

V sobotu 24. června se v Kolíně uskuteční 2. ročník Craft beer festu, během něhož se představí 18 výrobců řemeslného piva z celé České republiky. Ochutnáte piva spodně i svrchně kvašená, tmavá i světlá a podávat se budou i gastronomické speciality. Součástí akce budou i hudební vystoupení, soutěže s pivní tematikou a rozhovory se sládky ze zúčastněných pivovarů.



Kdy: 24. června od 12:00-22:00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Vstupné: 120 Kč

Info: www.kudyznudy.cz/akce/craft-beer-fest-kolin



Vinný a bleší trh v Nymburku

Sobota 24. 6. nabídne skvělé vyžití pro milovníky vína, gastronomie a výhodných nákupů. V nymburském parku u vodárenské věže se bude konat trh, během něhož můžete ochutnat speciality českých, moravských i zahraničních vinařů a zajímavé speciality. Součástí akce je také bleší trh a dílničky pro děti.



Kdy: 24. června od 11:00-19:00

Kde: park pod vodárenskou věží, Nymburk

Vstupné: zdarma

Info: www.cityevent.cz