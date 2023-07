Zdroj: Pixabey

Mandelinka bramborová, známá také jako Leptinotarsa decemlineata, může vypadat jako malý, neškodný brouček. Ale pro naše brambory? To je jako Godzilla v Tokiu! Pojďme se podívat na to, jaké potíže může způsobit a jak s ní můžete naložit, aniž byste přitom způsobili ekologickou pohromu.

Mandelinka bramborová je jedním z největších nepřátel našich zahrad. Tento malý brouk, původem ze Severní Ameriky, si našel nový domov na našem kontinentu a s radostí se živí našimi bramborami. A ačkoli je její barva a vzorování fascinující - stříbrně šedé pruhy na černém základě - její stravovací návyky ji činí jedním z nejnebezpečnějších škůdců na polích a zahrádkách.

Poradna pro dům a zahradu - co s mandelinkou?

Čím je škodlivá mandelinka?

Mandelinka bramborová je škodlivá, protože její larvy i dospělí jedinci milují listy brambor. A to může vést k naprostému zničení rostliny. Mandelinka dokáže zlikvidovat celé pole brambor během několika týdnů, pokud není včas zastavena. Navíc se může stát, že mandelinka napadne i jiné rostliny z čeledi lilkovitých, jako jsou rajčata nebo papriky.

Jaký ekologický postřik na mandelinku bramborovou?

Naštěstí existují ekologicky šetrné způsoby, jak se vypořádat s mandelinkou bramborovou. Jednou z možností je použití biologických postřiků na bázi bakterií Bacillus thuringiensis, které jsou škodlivé pouze pro mandelinky a některé další druhy hmyzu, ale neškodí ostatním organismům v ekosystému. Tyto bakterie produkují proteiny, které jsou pro mandelinku jedovaté.

Jak se zbavit mandelinky bramborové, aniž byste ji zabili

Pokud hledáte méně agresivní způsoby, jak se vypořádat s mandelinkou, můžete zkusit několik přístupů. Jedním z nich je zavést do zahrady přirozené predátory mandelinky, jako jsou druhy ptáků nebo brouků, kteří se živí těmito škůdci. Můžete také použít fyzické metody jako sběr a přesun mandelinek na místa, kde nezpůsobí škody. Metoda „trap and relocate“ (chytit a přesunout) může být časově náročná, ale je to jeden z nejšetrnějších způsobů, jak se vypořádat s mandelinkou bez použití pesticidů.

Co žere mandelinky bramborové?

Přirozenými nepřáteli mandelinky bramborové jsou různé druhy ptáků, například vrabci, drozdi nebo strnadci. Mezi brouky pak patří druhy jako slunéčko sedmitečné. Tyto druhy mohou pomoci regulovat počet mandelinek v ekosystému. Vážky a některé druhy pavouků také loví dospělé mandelinky. Také některé druhy hmyzu a hlístů se mohou živit larvami mandelinky bramborové. Tito přirození predátoři mohou být velmi užiteční v boji proti mandelince, pokud se jim podaří vytvořit stabilní populaci v zahradě nebo na poli.

