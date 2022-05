Zdroj: VFO

Výstaviště Flora Olomouc připravilo ve spolupráci se zkušenou pěstitelkou další lákadlo v podobě prodejní výstavy Živé pasti, která vás přenese do světa masožravých rostlin. Těšte se i na mnohé unikáty!

Nechte se pozvat do svébytného světa rostlin, které u nás nejvíce proslavil film Adéla ještě nevečeřela (starší generace ví a ta mladší si to vygoogluje).

Výstava Živé pasti bude k vidění od 2. do 12 června ve sbírkových sklenících v olomouckých Smetanových sadech, kde vás čeká pestrá přehlídek masožravek. Včetně unikátů jako například více než metr vysoké rostliny rodu rodu Sarracenia nebo miniaturních trpasličích masožravek, raritní je také vodní masožravka aldrovandka měchýřkatá, zaujmou rovněž pralesní rosnatky z Austrálie, masožravé liány - láčkovky s velkými pastmi a mnohé další.

Prodejní výstavu pro vás připravila pěstitelka masožravých rostlin Markéta Aubrechtová společně se zahradnickým oddělením Výstaviště Flora Olomouc.

Zdroj: VFO