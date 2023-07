Zdroj: Shutterstock

Prázdninová čísla konkurenčních časopisů jsou často nabitá recykláty z minulých let a těmi nejsnazšími články, co se dají v době dovolených vyprodukovat. Ne tak u nás. My stále držíme svůj standard, a i když tohle číslo vychází v červenci, má v sobě i značně „těžká“ témata.

Budeme všichni pasivní?

O pasivních domech jsme psali už opravdu hodně. Jenže to bylo docela v minulosti. Pasivní domy se dnes totiž stávají ohromně aktuální. A to především kvůli tomu, že EU se chce v oblasti stavebnictví přesunout právě k pasivním, nulovým nebo dokonce plusovým domům. Takže dnešní normy, podle kterých se řídí výstavba, budou zanedlouho zastaralé. Proto je důležité se podívat, co po nás vlastně budou jednou chtít. A my jsme to rozebrali ze všech stran.

Ani druhé téma není tak jednoduché. Sice se pracuje s lehčími materiály, jako je hliník nebo sádrokarton, ale suchá výstavba je náročná také. Hlavně na přesnost a pečlivost.

Návštěva domu na Vysočině Autor: Dům&Zahrada

Sedněte si

Interiér nám nabídne velmi pestrou směsici článků. Jednak vyrazíme z města. Venkovský styl někoho může neskutečně iritovat, někomu může připadat zastaralý, ale popravdě řečeno – příznivců je u nás mnohem, mnohem víc než nadšenců třeba do minimalismu. Takže vzhůru na venkov!

Další zajímavý článek je o sedacím nábytku. Sezení. Na židlích. Vacích… Prostě o všem, kde se naše pozadí pohodlně opře, a udělá si oraz.

A pak tu je jeden článek, kde budete mít pusu otevřenou dokořán. Budete se dívat na toalety. Ty nejmodernější toalety, které umí neskutečné věci. A samozřejmě také stojí neskutečné peníze.

Na zahradě

Už jste letos měli pořádný piknik? Určitě ano. A nechybělo na něm něco? Nějaká výbava, technika… My se na piknikový čas soustředili a nabízíme pěkný článek o všem, co s piknikem souvisí.

A co rostlinky? Máme tu hvězdníky, hvozdíky, lebedu, voňavé keře a architektka nám navrhla předzahrádku.

Ano, samozřejmě – a máme i spoustu návštěv a zajímavé architektury. A tentokrát to bude hodně pestré – od legendární Müllerovy vily až po extrémně futuristický dům v Kalifornii, na kterém se podílela česká firma.



Prostě je toho spousta. Tak krásné léto, úžasné zážitky a také dobré počtení s Domem & Zahradou.



Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.