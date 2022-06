Zdroj: shutterstock

Máta roste jak divoká. Má v oblibě utlačovat i jiné rostlinky na zahradě. Co s ní? Víte, že má plno skvělých vlastností, kterými podpoří vaše trávení, a že se z ní dá udělat třeba chutný sirup?

Jak na džem? Je to jednoduché. Natrhejte si 350 gramů máty, kupte dva citróny, ideálně BIO, a 1000 gramů cukru. Mátu pečlivě umyjte a nechte oschnout. Nasekejte ji nadrobno, můžete ji i namixovat. Mezitím si dejte do hrnce 500 ml vody a pomalu přiveďte k varu. Jakmile se začne voda vařit, vložte do ní mátu a nechte zlehka probublávat 10 minut. Pak sundejte z plotny, vychlaďte a sceďte.

Když je směs vychladlá a scezená, vsypte do ní cukr a na nejnižším plamenu vařte asi dvě hodiny. Nezapomeňte míchat. Mělo by být vidět, jak směs postupně houstne. Po dvou hodinách je hotovo. Směs vlijte do sklenic a zavařte.

Zdravotní účinky máty

Jak jsme avizovali, máta má mnoho pozitivních účinků. Už jedna lžíce mátového sirupu podpoří správné zažívání. Pomáhá ulevit od pocitu těžkého žaludku. Nejlépe funguje, když jste snědli něco tučného. Lžíci džemu si můžete dát i v případě, že na vás skočil nějaký bacil nebo začínáte pociťovat první známky nachlazení – rýmu, kašel, škrábání v krku.

