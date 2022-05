Zdroj: shutterstock.com

Pokud je vaším snem okrasný trávník na zahradě, přítomnost mechu v něm se stává problémem. Mechu se daří zejména ve stinných místech na půdách s kyselou reakcí, ale i na mulčovaných plochách. Mech svým růstem utlačuje trávník.

Trávník Autor: shutterstock.com

Mulčování trávy a růst mechu

Mulčování posečené trávy je v posledních letech trendem – znamená to, že posečenou trávu necháte na zahradě, kde dojde k postupnému rozpadu. Tato technika mulčování však není správná – porost se začne postupně rozkládat a zasychat, to napomůže vzniku travní plstě, která brání přístupu živin do trávníku. Když bude této hmoty hodně, dojde k zakyselení porostu. A to je ideální pro vznik a růst mechů.

I proto po sekání trávu odstraňte, původní porost by byl častým mulčováním utlačován a místo okrasného trávníku byste měli zahradu plnou plevele.

Jak odstranit mech z trávníku

Na začátku jara je vhodné vyrazit do zahrady s vertikutátorem – při provzdušnění trávníku dojde nejen k odstranění mechu, ale i dalších nečistot. V sezoně, kdy naroste tráva, nemulčujte, případně mulčujte jen trochu. Tím nedojde k tvorbě plstě, okyselování půdy – a následnému růstu mechů. K hnojení používejte ledek vápenatý.

Ten neutralizuje reakci půdy a dodá jí důležité živiny. To se mechu líbit nebude, sám má rád půdu chudou na živiny. Hnojte jednou měsíčně, ideálně po dešti.

Zdroj: ireceptar.cz, zahrada.cz