Meduňka obsahuje silice, kyselinu hydroxytriterpenovou, kyselinu kávovou, třísloviny, enzymy, flavonoidy, minerály a tak dále. Právě proto by byla škoda meduňku nevyužít i ve vaší kuchyni.

Jak na sirup?

Připravte si čtyřicet stonků meduňky i s listy, pečlivě je omyjte a natrhejte na menší kousky. Najděte velký hrnec a do něj vložte meduňku, následně ji zalijte dvěma litry převařené, ale již vychladlé vody!

Kupte si dva bio citrony a ty nakrájejte na tenká kolečka. Přidejte k meduňce a vodě a nechte dva dny odpočívat. Poté směs přeceďte přes jemný cedník nebo plátno.

Do směsi přidejte asi dvě kila cukru (může být i méně, pokud preferujete méně sladký sirup) a třicet gramů kyseliny citronové. To vše nechte prohřát a rozpustit. Výsledný produkt nalijte do čistých lahví. Pokud si chcete být jistí, že se sirup nezkazí, kápněte do něj (do každé lahve) kapku slivovice.

Můžete s ním dochutit čaj nebo si vyrobit letní drink! Dávkovat ho můžete i po lžičkách jako zázračnou medicínu.

