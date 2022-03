Zdroj: Shuttrstock

Existuje mnoho druhů česneku, ale na jaře v přírodě uvidíte jen některé. Z nich byste neměli minout oblíbený medvědí, neméně skvělý je také podivný anebo viničný. Užijte si je klidně všechny, mají krátkou sezonu. Jak jejich listy, které se nejčastěji sbírají, poznáte?

Zdravá nálož

Plané česneky nejsou tolik pod drobnohledem z pohledu obsažených složek, obecně se má za to, že jde o jemnější verze známého kuchyňského česneku. Jako zástupci rodu Allium obsahují silice se sirnými sloučeninami.

Zmiňované česneky s největší pravděpodobností podporují trávení, působí protizánětlivě, antibakteriálně i antiskleroticky. Snižují krevní tlak, čistí krev a zdají se být nezastupitelné při onemocněních horních cest dýchacích. Vnímají se jako přírodní antibiotika. V lidovém léčitelství se také používaly k odstraňování parazitů ze střev.

Medvědí trhejte citlivě

Z naší trojice je nejznámější česnek medvědí (Allium ursinum), který roste zejména v nížinách a na vlhkých stinných místech, ideálně zalesněných, poblíž vody. Pozor jen na to, abyste si vyrašené listy nespletli s listy konvalinky, mají podobný tvar. Nebo si vezměte jednorázové gumové rukavice, dva tři listy promněte v prstech a přičichněte, medvědí česnek byste měli poznat. Konzumovat se dá také nať či bílé květy a ty už od konvalinek rozlišíte na sto procent.

Prosíme vás: Při sběru buďte k přírodě laskaví a česnek medvědí trhejte s mírou, abyste jeho porost nezdecimovali. Není důvod na něj pořádat "nálety". Například z jednoho trsu si odštípněte dva tři listy.

Česnek podivný sbírejte ve velkém

Rovněž ho můžete vidět v lesích, ale i v parcích a zahradách a třeba také ve městě, daří se mu snad všude. Co do účinků a aroma je podobný tomu medvědímu, na rozdíl od něj se však česnek podivný (Allium paradoxum) považuje za invazivní druh. Díky pacibulkám se totiž snadno množí. A jak ho poznat? Podobá se trávě. Opět pár listů promněte v ruce a podle typické vůně budete "doma". Z rostliny se kromě listů konzumují také květy nebo cibulky.

Česnek podivný v květu Autor: Shutterstock

Viničný místo pažitky

Na dálku ho možná zaměníte s trávou, ale na blízko už ne. Česnek viničný (Allium vineale) má stvoly, proto se mu přezdívá planá pažitka. Najdete ho na různých místech, například v trávě, na polních mezích, v příkopech, křovinách, lužních lesích i jinde. Z námi jmenovaných druhů roste nejdříve, takže na sběr máte nejvyšší čas. Kromě listů se dají konzumovat i pidi cibulky.

Česnek viničný Autor: Shuttestock

Kam s nimi

Plané česneky lze používat podobně jako kuchyňský, ale nejlepší jsou čerstvé. Do salátů, na posypání těstovin, rizot, do pomazánek, na chleba s máslem či tvarohem… Velice oblíbené jsou v podobě pesta: různé oříšky nebo semínka, třeba slunečnicová, zalijte olivovým olejem, osolte, přidejte nasekané česnekové listy a krátce rozmixujte. Nakonec zakápněte citronem.

Chcete-li listy uchovat do zásoby, pak je zamrazte či naložte do soli.



Zdroj: Na-ovoce.cz, Kytkykjidlu.cz