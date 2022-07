Zdroj: Esence

Možná to víte, ale pro ty, kdo netuší, o čem je řeč - obrácený koláč zvaný Tarte Tatin patří mezi perly francouzské kuchyně. Dost možná i proto, že má zajímavou historii.

Jak přišel na svět

O vzniku obráceného koláče panují legendy. Traduje se, že ho poprvé připravila Stéphanie Tatinová, která se svou sestrou vedla hotel. Šlo o konec 19. století. Při přípravě jablečného koláče prý nechala jablečnou náplň s cukrem na plotně příliš dlouho, až díky cukru zkaramelizovala. Situaci vyřešila tak, že na jablečnou náplň přidala těsto a koláč upekla, obrátila a podávala. Další verze praví, že nešlo o karamelizaci, nýbrž o omyl, kdy nejprve dala do formy jablka. V každém případě se obrácený koláč „chytil“ a dnes si ho můžete upéct i vy. Jen ho zkuste trochu jinak, stačí vyměnit jablečnou klasiku za meruňky a příště třeba i za švestky.

Tento recept jsme pro vás vybrali z nové kuchařské knihy Mám napečeno autorky Eriky Pilátové. Autor: Esence

Suroviny: na těsto 200 g hladké mouky, 100 g másla, 2 žloutky a 50 g cukru, na náplň 400 g meruněk, 2 mandarinky, 100 g třtinového cukru, 2 lžíce másla a 2 lžičky mleté skořice



Postup: Mouku nasypte do mísy, přidejte cukr, pokrájené máslo a žloutky. Vypracujte hladké těsto, zabalte ho do fólie a nechte chvilku v chladu. Mezitím vypeckujte meruňky a oloupejte mandarinky (nebo použijte kompotované). Do pánve nasypte cukr a nechte ho rozpustit. Přidejte máslo, promíchejte a přidejte ovoce. Přisypte skořici, znovu promíchejte a nechte ovoce trochu zkaramelizovat. Mezitím vyválejte těsto na velikost formy, kruhové nebo čtvercové, kterou vyložte pečicím papírem. Ovoce z pánve přeneste do formy a rovnoměrně ho rozložte. Navrch dejte vyválené těsto, okraje zahněte dovnitř formy. Na několika místech těsto propíchněte, aby mohla unikat pára. Koláč pečte 30 až 35 minut v troubě předehřáté na 180 °C.

Po upečení ho přiklopte tácem a překlopte, aby bylo ovoce navrchu. Každou porci můžete podávat s kopečkem zmrzliny nebo zakysané smetany.

