Zdroj: Shutterstock

Důležitým údajem při výběru míchačky betonu je také napájecí napětí. Staveniště je obvykle napájeno napětím 400 V, proto jsou nejvhodnější míchačky betonu s třífázovým motorem. Pokud je staveniště napájeno pouze 230 volty, je třeba použít jednofázovou míchačku. To je nejlepší míchačka na beton pro renovační práce. Lze ji připojit do běžné elektrické zásuvky. Jednofázové i třífázové míchačky lze napájet generátorem, což je důležité, pokud na staveništi není elektřina.

Výkon motoru míchačky na beton

Ten určuje, zda bude buben po naplnění schopen zahájit práci. Pokud je buben velký a motor slabý (méně než 0,5 kW) - bude nutné jej nejprve urychlit a teprve poté do něj nalít přísady betonu nebo malty. Za nízký výkon lze považovat 0,3-0,5 kW, střední výkon 0,6-1,1 kW a vysoký výkon 1,5-2,2 kW.

Jak míchat beton v míchačce?

Typ věnce míchacího bubnu

Věnec je převodový ozubený prvek, který umožňuje motoru otáčet bubnem. Při výběru míchačky si všímejte druhu materiálu, ze kterého je ozubený věnec vyroben. Nejodolnější jsou věnce vyrobené z litiny. Špatné nejsou ani věnce s kompozitních materiálů, které lze v případě poškození opravit, na rozdíl od nejslabších - lisovaných věnců.

Jak používat míchačku na beton

Dobře odměřené přísady betonu se sypou do bubnu nejlépe po spuštění a roztočení bubnu míchačky. Nejprve se tam nalije trochu vody, pak se přisype cement, písek a štěrk. Zbytek vody se přidá, když jsou již všechny přísady v bubnu. Míchání by mělo trvat 2 až 5 minut. Poté by se měl buben naklonit pod úhlem 22-35 stupňů. Při výrobě hustých směsí je třeba buben naklonit téměř do vodorovné polohy, aby se míchací třmeny uvnitř bubnu dostaly do plného záběru. Pro míchání polotekutých hmot se nastavuje menší náklon. Hotová směs se vylévá po vypnutí míchačky na beton. Pokud část betonu zůstane v bubnu, musí se nadále otáčet, aby v míchačce nezatuhnul.

Kolik stojí míchačka na beton?

Míchačku na beton můžete koupit v hobbymarketu nebo v obchodě pro kutily, případně ve velkoobchodě, který nabízí stavební stroje a zařízení. Nejlevnější modely míchaček na beton stojí kolem 4 700 Kč. Za výkonnější a větší míchačky na beton zaplatíte od 9 000 do 15 000 Kč. Můžete si také od někoho koupit použitou míchačku na beton. Jejich ceny začínají již od 900 Kč. Mnoho lidí se rozhoduje pro pronájem míchačky na beton. Je to levné řešení (asi 180 až 230 Kč/den), ale všechny půjčovny vyžadují zálohu - obvykle kolem 2 000 Kč. Oblíbeným způsobem, jak získat míchačku na beton, je půjčit si ji od známého nebo souseda.

Zdroj: bobvila.com, gearhungry.com