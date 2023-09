Zdroj: Shutterstock

Pokud rádi navštěvujete pizzerie, určitě jste v nabídce viděli pokrm s názvem calzone. Jedná se o pizzu, která se nepřipravuje jako klasická placka, ale má podobu kapsy. Plní se nejrůznějšími náplněmi – například různými druhy sýrů, salámem, slaninou, rajčatovou omáčkou, zeleninou, houbami, bylinkami... Použít na ní můžete takové ingredience, na které máte zrovna chuť. Klasická verze se peče v troubě, malé taštičky ve velikosti do ruky se mohou také smažit. Jejich příprava je snadná – nejvíce času zabere kynutí těsta. Můžete si ho ale připravit i den předem a uložit do ledničky. Poté ho stačí rozdělit na díly, rozválet, naplnit a 20 minut péct. Velké kapsy můžete podávat k večeři, v menší variantě jsou skvělé jako pohoštění pro návštěvu i svačina do školy nebo na výlet.

Podívejte se, jak připravuje calzone oblíbený italský šéfkuchař Gennaro Contaldo. V jeho verzi hrají hlavní roli čerstvé houby a pancetta:

Plněné pizza kapsy s rajčaty, slaninou a sýrem (calzone)

Čas přípravy: 30 minut + 60 minut kynutí

Ingredience:

½ kostky droždí (21 g)

špetka cukru

400 g mouky

1 lžička soli

5 lžic olivového oleje

mouka na vyválení



Náplň:

70 g slaniny (nebo šunky)

200 g rajčat

150 g mozzarelly

200 g ricotty

40 g parmazánu

3 vejce

sůl, pepř

čerstvý tymián

Příprava:

1) Droždí rozdrobte do 150 ml vlažné vody, přidejte špetku cukru a nechte odpočívat na teplém místě 10 minut.

2) Mouku promíchejte se solí a uprostřed vytvořte důlek. Nalijte do něj kvásek a přidejte olivový olej. Rukama vypracujte pružné hladké těsto – podle potřeby můžete přidat vodu navíc.

3) Těsto přikryjte utěrkou a nechte kynout minimálně 60 minut. Můžete ho také uložit do lednice a nechat pomalu kynout v chladu do druhého dne.

4) Rajčata oloupejte (postup najdete zde), zbavte semínek a nakrájejte na malé kousky. Slaninu nakrájejte na kostičky. Mozzarellu nechte okapat a také nakrájejte.

5) Rozklepněte vejce a oddělte bílky od žloutků. Bílky a jeden žloutek rozšlehejte – použijete je na potření těsta.

6) V misce smíchejte rajčata, ricottu, 2 žloutky, mozzarellu, parmazán, slaninu, lístky tymiánu, sůl a pepř.

7) Troubu předehřejte na 220 ºC.

8) Vykynuté těsto rozdělte na díly a vyválejte je na kulaté pláty. Pokud chcete menší kapsičky, můžete použít kulaté vykrajovátko o průměru 10 centimetrů.

9) Na polovinu každého plátu vložte připravenou náplň. Okraje potřete rozšlehanou vaječnou směsí, přehněte a pomocí prstů nebo vidličky přitiskněte k sobě.

10) Pečte na plechu vyloženém pečicím papírem 20 minut.

Zdroj: foodnetwork.co.uk, www.allrecipes.com