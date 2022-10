Zdroj: Gorenje

Vybírat elektrický šlehač pouze z pohledu designu se nemusí vyplatit. Raději se více zajímejte o příkon, použité materiály, všímejte si funkcí a výbavy navíc.

Co má umět každý

Základním vybavením šlehače jsou dvojice šlehacích metliček a rovněž dvojice hnětacích háků. Metličky bývají čtyřramenné, dnes se ale setkáte s různě modifikovanými tvary. Některé na sobě nesou kuličky, které do zpracovávaných surovin dostanou více vzduchu (bezvadné například pro šlehačku, bílky, lehká piškotová těsta, ale třeba i bramborové kaše). Hnětací háky obecně slouží na zpracování hutnějších těst.

Další vybavení

Jejich součástí může být i balonová metlička, ta funguje obdobně jako metlička s kuličkami. Nicméně některé šlehače dnes konkurují i jiným typům drobných kuchyňských spotřebičů. Pak lze v jejich příslušenství objevit například nástavec na mixování (zastoupí tyčový mixér) a další na sekání surovin (už nepotřebujete samostatný sekáček). Někdy je součástí vybavení i mixovací tyč na míchání, třeba omáček. A setkáte se rovněž s bonusem v podobě nádob.

Šlehač Bosch MFQ4980B má navíc sekáček na bylinky, oříšky, cibuli, maso nebo sýr, nerezovou mixovací nohu a mixovací nádobu s víkem Autor: Bosch

A co výkon

Ten souvisí s příkonem, který se uvádí za hodinu, a rovněž s počtem otáček, v tomto případě jde o údaj za minutu. Šlehače ve své základní verzi nejsou zrovna sprinteři, příkon pohybující se mezi 250 až 600 watty patří mezi standard, 1000 otáček za minutu je na šlehání a hnětení dostačující. Ovšem pokud je přístroj doplněný také mixovacím či sekacím nástavcem, potřebuje vyšší příkon a výrazně vyšší počet otáček.

Materiály a rychlosti

Šlehače se vyrábí z plastu a kovu, u metliček, hnětacích háků a nástavců s mixovacími/sekacími noži se preferuje nerez ocel. Správný přístroj má nabídnout několik rychlostí, u některých šlehačů je k dispozici plynulá regulace. Praktické je také pulsní tlačítko (okamžité krátkodobé zvýšení počtu otáček).

Čeho si ještě všímat

Ptejte se, které části lze svěřit myčce. Zkuste si šlehač sestavit i rozmontovat přímo v obchodě, jde to snadno? Se šlehačem aspoň pár minut imitujte pohyby, jako kdybyste s ním pracovali doma. Většinou se drží v ruce a mělo by to být komfortní. Všechno má svoje pro a proti. Kov je odolnější, zato těžší, plast je lehčí a snáze se poničí. Pro i proti platí také v případě, kdy je šlehač vybavený stojanem, pak ho už nemusíte držet v ruce. Na druhou stranu toto provedení vyžaduje větší skladovací prostor.

Nepřehlédněte: Občas se lze setkat s tím, že výrobce či prodejce u elektrického šlehače uvádí, že pracuje potichu. A pak si přečtete, že jeho hlučnost se pohybuje třeba kolem 80 decibelů, což je docela rachot. Obecně se hlučnost šlehačů uvádí asi mezi 65 až 85 decibely. Na druhou stranu, se šlehačem pracujete krátce. A když ho nebudete používat o půlnoci, pár poněkud hlučnějších minut jistě přežijete.

