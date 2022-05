Zdroj: Shutterstock

Obyčejná, kohoutková voda nezřídka představuje základ pitného režimu, jenže u ní se nedá garantovat obsah tělu prospěšných látek. Kdežto u minerálek ano, a právě v tom je jejich síla.

Proč jsou minerálky prima

S teplejšími dny se více potíme, a tím pádem více ztrácíme minerální látky. Ale kdo pravidelně sportuje nebo má fyzicky náročnou práci, potí se bez ohledu na roční období. Pak je fajn mít po ruce minerálku, která organismus zavodní a současně mu dodá potřebné minerály.

Minerální vody totiž nabízí velmi solidní vstřebatelnost minerálů, mezi 50 až 60 procenty. Navíc bychom je stejně jako jiné tekutiny měli pít průběžně po celý den, abychom tělo zásobovali minerály postupně.

Jakou vybrat

Minerálka samozřejmě není jen jedna, ovšem víc než značky si na etiketě lahve všímejte obsahu rozpuštěných pevných látek, uvádí se v miligramech na litr. To je pro každodenní pití zásadní. Jste-li zdraví, nic nezkazíte, když si vyberete slabě mineralizované vody (do 500 mg RPL na litr), případně středně mineralizované (od 500 do 1500 mg RPL na litr).

Naopak silně mineralizované vody (od 1500 do 5000 mg RPL na litr) nejsou určené k pravidelnému každodennímu pití. Můžete po nich občas sáhnout po zátěži (například velký sportovní výkon, horečka, průjem, zvracení...), rozhodně však nemají být jediným zdrojem tekutin. Kdybyste chtěli silně mineralizované vody pít častěji, poraďte se s lékařem.

Vyrábí je příroda

Vody ukryté v hlubinách země po delší čas sama příroda mnohdy promění v minerální. Jsou přirozeně čisté, není potřeba je dezinfikovat, neobsahují přídatné látky. „Minerální voda určená pro pitný režim se z vrtů čerpá dálkově řízenými nerezovými čerpadly a je dopravena nerezovým potrubím do zásobníku pro jednotlivé stáčecí linky, bez dotyku lidské ruky. V uzavřeném stáčecím bloku se poté plní a uzavírají lahve,“ říká balneotechnička Ing. Jana Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod.

Optimální by bylo popíjet minerálky tak, jak je stvořila příroda. Když budete mít chuť na něco sladšího, připravte si domácí limonádu.

Jak poznáte, že pijete málo

V kalupu mnoha povinností si občas možná ani neuvědomíme, kdy jsme se naposledy napili. Jak zjistíte, že vám chybí tekutiny? Únavě nebo sušší pokožce nemusíte přikládat význam, ale bolavé hlavy, potíží s vyprazdňováním nebo sucha v ústech si jistě všimnete.

Nebo zkuste tento test: dejte si jednu ruku před oči a zvedněte prsty kousek kůže na předloktí. Když se vrací na původní místo rychlostí hlemýždě (pomalu), jde o signál, že tělu chybí voda. Rovněž to ale poznáte podle moči. Výrazně tmavě žlutá barva a nelibé aroma bývají jasným důkazem dehydratace organismu. Správně zavodněné tělo produkuje světlou moč, která není téměř cítit.



