Dvě děti odrostly a rozletěly se do světa. Starší pár už vydělal dost na to, aby si mohl užívat stáří a hlavně cestování. Jenže jak to udělat, když doma mají velký dům? Mají většinu roku ho nechat opuštěný? Mají ho prodat? Ale ne! Vždyť nechtěli opustit tohle místo, sousedy, přátele… A tak si nechali od architektonického studia ADU postavit na svém pozemku maličký domeček. V něm přebývají během svých toulek po světě a velký dům pronajímají. Vydělané peníze z pronájmu jim pak snadno splatí náklady na stavbu domku.

Dům je postaven pro potřeby staršího páru. Vrátit se domů a jednoduše zde přečkat jen pár týdnů a pak zase odletět do světa. A až jim dojdou síly, mohou tady pohodlně žít dál.

To už tady bylo Možná si pamatujete na jiný projekt od ADU, který jsme nedávno tady prezentovali. Byl to vlastně ten samý koncept s velmi podobným půdorysem. Jen byl z jiného materiálu a s jiným designem. Je vidět, že koncept může být jeden, ale provedení se meze nekladou. Čtěte také 23 Čtěte také Jeden obývák, jedna ložnice, jedna koupelna. Malý, ale krásný dům

Dům je stavěn jako bezbariérový, takže i kdyby byl problém s mobilitou, tady to zvládnou. Dokonce i všechny dveře jsou koncipované jako širší, aby se jimi dalo pohodlně procházet nebo projíždět. Sprcha je typu walk-in, takže také je pohodlná.

Pistáciový krém

Samotný dům je jak pistáciový zákusek. Část fasády je obložena dřevem, ale zbytek má pistáciovou fasádní stěrku. Nevadí to. Dům se naopak skrývá ve stínu stromů, takže mihotající se světlo stínohry zanechává dům pěkně nenápadný. Konstrukce tvaru pak dbala na to, aby bylo uvnitř co nejvíc světla. Střecha je totiž pultová, takže pod zkosením se objevila ještě úzká horizontální okna.

Obývací pokoj je velmi jednoduchý – sedačka, televize, nízká skříň podél celé zdi, která zároveň slouží jako lavice, jídelní stůl a dvě židle. Víc není zapotřebí.

Ve spojovací chodbě pak je kuchyně a na druhé straně je koupelna a vestavěné spotřebiče, jako je pračka.

Ano ložnice nenabízí nic navíc – pouze postel, noční stolek a křeslo. Základní potřeby jsou vyslyšeny a manželé se tak mají kam vrátit.