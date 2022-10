Zdroj: Trachea

Podstata minimalismu je obsažená už v jeho názvu. Nezdá se to, ale méně barev a vzorů, komplikovaných tvarů a množství zařizovacích předmětů může vnést do vašeho domova i života více klidu. Což je v dnešní době velice potřebné.

Námět k zamyšlení

Jak začít, když vám nejsou lhostejné úvahy o recyklaci, re-use nebo nízké uhlíkové stopě? Ptejte se sami sebe, zda nový nábytek, interiérový doplněk nebo jiný zařizovací předmět skutečně potřebujete. Interiérová designérka Markéta Killi z Urban interior dodává, že si můžete klást i další otázky. Když si koupíte novou věc, víte, jak ekologicky naložit s tou starou? Třeba by mohla sloužit někomu jinému, kdo ji potřebuje. Kromě potravinových bank už existují i nábytkové, jako houby po dešti rostou re-use centra. Obě možnosti naplňují podstatu cirkulární ekonomiky a posílají věci dál.

Ale možná se dá židle, stůl nebo komoda opravit či přeměnit tak, že vám budou ještě sloužit. A pokud je opravdu nechcete, zkuste je vyměnit za jiné, v rámci směnného obchodu (swapu). Podobné myšlenky se dají převést do praxe u všeho, co je v interiéru mobilní, a při troše snahy to jde i u skříněk napevno zabudovaných, například renovací pohledových dvířek kuchyňské linky.

Na miskách vah

V rámci minimalismu se zvažuje každý zařizovací předmět. Tvary jsou čisté, jednoduché, což automaticky neznamená, že vše musí být zařezané do pravých úhlů. Obliny nevadí, když s nimi nakládáte smysluplně. Kusový nábytek je logicky volně stojící, avšak úložný, stejně jako třeba kuchyňská linka či její část, se nezřídka zapouští, aby působil jako součást stěn.

Jednoduše neznamená fádně

Minimalismus je spjatý hlavně s bílou barvou, která doslova zosobňuje esenci tohoto stylu. K ní dobře funguje kontrast černé. Nemusíte se bát ani výrazných barev, pomáhají potlačovat sterilitu prostředí. Stejně tak nevadí, když se rozhodnete pro monochromatické řešení a poutavou barvu použijete jako akcent.

Kromě skandinávského stylu si tento styl dobře rozumí s japandi. Pojítkem je černá barva, nezahlcený prostor a nekomplikované tvarosloví zařizovacích předmětů.

Zaměřeno na podlahy

U podlah se používá například dekor betonu, ať už litého, či stěrky, praktická je rovněž velkoformátová dlažba v nadčasové barevnosti (světle šedá, béžová, off white neboli lomená bílá a podobně) stejně jako třeba vinyl. „V severních evropských zemích, kde mají k minimalismu blízko, se používají i dřevěné podlahy, tento materiál je pro ně typický. Ale vyznění dřevěné krytiny má působit neutrálně, bez výrazného vzoru,“ připomíná Markéta Killi.

Špetka útulnosti

Čím méně věcí, tím lépe z pohledu vzdušnosti, ale hůře pro pocit útulnosti. Minimalismus se totiž promítá všude, i do bytových textilií a dekorací, které útulnosti významně nahrávají. Obrousit hrany pocitové strohosti jde překvapivě snadno. Například použitím přírodních materiálů, které podle designérky interiér zateplují svou podstatou. Jde už o zmíněné dřevo. Nebo o doplňky ze lnu, bavlny či vlny, stejně tak juty a sisalu. Hezky vypadá keramika, výjimečné postavení může získat porcelán, který nezůstává ve vitríně, ale používá se denně. Roli hrají rostliny v květináčích a kytice živých květů ve váze.

Doplňky s mírou

Osvěžit domov pomáhají také reprodukce obrazů používající více barev, přičemž aspoň jedna z nich má být odrazem základní barvy či barev, které jsou v interiéru aplikované na hlavních plochách (stěny a podlahy) nebo nábytku. Využijte i zrcadla či věšáky, které stejně potřebujete, stačí si vybrat ty, jež působí dekorativně. Nicméně aby se dodržela základní myšlenka, bavíme se o doplňcích či rostlinách v počtech, na které vám stačí prsty na jedné ruce.

Co získáte později

Naučit se bydlet s málem je umění, ale když si ho osvojíte, zjistíte, jak moc vám změní život. Přestanete se soustředit na hmotné věci a více si budete všímat toho, co se děje kolem vás i ve vás. Nebudete muset tolik uklízet. Ani utrácet za další a ještě lepší vybavení nebo rozmnožovat sbírku předmětů, z nichž často jen stíráte prach. Protože mnohdy nemáte čas si je náležitě vychutnat. Díky minimalismu ho získáte.

