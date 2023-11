Zdroj: shutterstock.com

Minimální mzda by měla být od začátku nového roku vyšší. Návrh si pohrává se dvěma variantami. A to s navýšením o 1 600 Kč, nebo o 2 100 Kč. Vzhledem k tomu, že o výši minimální mzdy pro rok 2023 vláda rozhodla až 21. 12. 2022, nezbývá než doufat, že to bude letos dřív.

MPSV předložilo dva návrhy na růst minimální mzdy pro rok 2024. Jaká bude minimální mzda a kdy bude o její přesné výši rozhodnuto?

Co je minimální mzda?

O pojmu minimální mzdy se dozvíte v zákonu č. 262/2006 Sb., v něm je stanovena nejnižší přípustná odměna za práci v pracovněprávním vztahu (§ 111). Od svého zaměstnavatele nesmíte dostat nižší částku, než je minimální mzda. A to měsíční i hodinová.

V roce 2022 byla minimální mzda stanovena na 16 200 Kč.

V roce 2023 byla minimální mzda stanovena na 17 300 Kč.

O nové výši minimální mzdy se jedná

Čas na dohodu o výši minimální mzdy mezi zaměstnavateli a odbory se postupně krátí, další jednání tripartity proběhne 4. prosince 2023.

Zatímco odbory prosazují výraznější růst minimální mzdy, zaměstnavatelům zápasícím s vysokými cenami energií a nedostatkem zaměstnanců mají jiný názor. Přesto Ministerstvo práce a sociálních věcí nabídlo 2 varianty růstu minimální mzdy na další rok.

Cílem je dostat se v průběhu 5 let na 45 procent průměrné mzdy, nebo na polovinu průměrné mzdy.

Dosažení relace minimální a průměrné mzdy 45 % do 5 let

Tato varianta počítá s tím, že by minimální mzda do 5 let dosáhla asi 45 procent průměrné mzdy. Nárůst by byl rozprostřen rovnoměrně. To znamená, že by byla minimální mzda navyšována každý rok tak, aby došlo k dosažení cíle.

Minimální mzda by v roce 2024 vzrostla o 1 600 Kč na 18 900 Kč.

Dosažení relace minimální a průměrné mzdy 50 % do 5 let

U této varianty by se během 5 let dosáhlo na zhruba polovinu průměrné mzdy. I tento nárůst by byl rozprostřen tak, aby se minimální mzda v průběhu příštích 5 let navyšovala postupně.

Minimální mzda by v roce 2024 vzrostla o 2 100 Kč na 19 400 Kč.

Čistá minimální mzda by měla dosáhnout v roce 2024 výše 16 442 Kč, nebo 16 810 Kč. Záleží na tom, která varianta zvítězí.

Jak si Česko stojí ve světě?

V porovnání s okolními státy bude minimální mzda v roce 2024 nižší jen na Slovensku (750 eur, tedy 18 500 Kč). V současnosti je minimální mzda nižší i v Polsku, tam ale vzroste na zhruba 22 500 Kč.

Pokud se odboráři a zaměstnavatelé neshodnout, novou výši minimální mzdy stanoví vláda.

