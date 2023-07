Zdroj: Kichi Architectural Design

To, co vám teď představíme, je něco, co má odstřihnout šedesát lidí od obecného světa. Od světa plného požadavků a úkolů, světa nacpaného bajty, vizuálním smogem, vibrujícími mobily a kalendáři plnými meetingů, calls apod.

Podle návrhu Kichi Architectural Design vznikne v Dánsku místo pro šedesát lidí, kteří se od všeho odstřihnou. Digitálně i sociálně. Tady budou jen spolu. Budou meditovat, rozjímat, hovořit a odpočívat. K tomu jim má dopomoct speciální stavba. Ta spojuje japonský zen s dánským stylem hygge. Zen znamená být pravdivý, hygge být šťastný. A to je princip spojení celého projektu.

Kopule porostlá travou je vlastně centrálním ubytovacím zařízením. Pokoje s vodní postelí jsou osvětleny relaxačním světlem, ozvučeny relaxační hudbou a také provoněny speciálním aromatem. Není tu ale nic, co by mohlo rozjitřit smysly. Nejjednodušší design, absence barev, jen nejnutnější prostor nabízejí místo pro dekantaci života.

Dále tu najdeme v centrální části SPA, bylinkovou saunu, jacuzzi a další odpočinkové reality.

Vedle kopule se tyčí Activity Hall. Je to jakýsi chrám uvědomění, odpočinku a relaxace. Jen základní „bobíky na sezení“, ticho a světlo proplétající se skrz „prasklinu“ ve zdi. Hosté si zde mohou zacvičit jógu, meditovat zazen, tančit… Další aktivity jsou pak v okolí centra. Lze třeba chytat ryby, odpočívat v lesním zákoutí apod.

Odstřižený

Celé centrum je odstřiženo od vnějšího světa. Je daleko od nejbližší vesnice. Není tu telefonní signál, elektřinu dodávají solární panely a větrné elektrárny.

Všechny odpady jsou recyklovány. Systém čištění vody bioscience spočívá v tom, že odpadní vody jsou kompletně recyklovány systémem CFS, odpad pak odchází do fermentoru, kde se vyrábí plyn pro generátor. Odpad, který prochází suchým rozkladem, je přeměněn na pelety.

Samotná stavba je také celá ekologická. Dokončovacím materiálem jsou hliněné stěny, štuky, japonské tatami jsou z rákosu a co nejvíce materiálů pro konstrukci stavby pochází z dánských přírodních materiálů.