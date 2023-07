Zdroj: Martin Zeman

Majitelé na doporučení přátel oslovili architektonickou kancelář Nomi architects. „Majitelé měli poměrně jasnou představu o funkčnosti domu a také o charakteru interiérů. Původně mělo jít o rekonstrukci, k objektu totiž zejména paní investorku vázalo silné citové pouto, protože odtud pochází její rodina,“ začíná vyprávění architektka Anna Nová. „Snažili jsme se tedy vtěsnat poměrně rozsáhlý stavební záměr do původního objektu, ale nakonec jsme bohužel dospěli k závěru, že to nejde. Dům se tedy stavěl znovu, ale tak, aby směrem do ulice neztratil venkovský ráz a aby byly zachovány výškové poměry lokality. Ulice má jasně danou výšku střech, proporce stavení a my nepovažujeme za správné to měnit.“

Kolegyně architektka Karolína Mikitová k tomu dodává: „Protože klienti chtěli v domě využívat moderní technologie, bylo jednodušší postavit dům nanovo. Statek vytápí tepelná čerpadla a podlahové rozvody, ovládá ho systém chytrého domu. V případě rekonstrukce by se tyto technologie zaváděly o dost složitěji.“

Uzavřené atrium

Stavení stojí v řadové zástavbě, z jedné strany na něj navazuje další statek, z druhé strany je proluka a za ní stojí opět dům s obdobnou výškou a proporcí. Samotná obytná budova má tvar písmene L, směrem do ulice je dvoupodlažní, křídlo s obývacím pokojem vybíhající podél proluky je jednopodlažní, otevřené do krovu. Ze strany ulice dům působí uzavřeně, malými venkovskými okny odpovídá charakteru obce, opačným směrem do dvora, respektive atria, se obytné místnosti otvírají velkými prosklenými plochami. Původní dvůr lze totiž od zahrady pomocí posuvných dubových vrat zcela uzavřít, od souseda ho odděluje zeď a směrem do zahrady mimo vrata ještě přístřešek. Za atriem v zahradě je bazén a další bývalé hospodářské objekty. Původní stodola se právě přestavuje na venkovní společenský prostor s apartmánem pro hosty.

Garáž místo vjezdu

Obytná část domu má směrem do ulice kamennou podezdívku, fasádu s omítkou, tradiční dřevěná okna a předzahrádku s kamennými zídkami. Původní průjezd do dvora s velkými dřevěnými vraty ležícími mezi obytnou částí a sousedním domem nahradila vrata do garáže začleněné do hmoty objektu. „Chtěli jsme dřevěný prvek na fasádě zachovat, i když v trochu modernější podobě. Protože bylo nutné udělat pro garáž podstatně širší otvor a zároveň jsme nechtěli použít klasická garážová vrata, nechali jsme na zakázku zhotovit masivní dubová posuvná vrata. Stejný princip jsme pak použili i pro oddělení atria od zahrady,“ popisuje Anna Nová.

