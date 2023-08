Zdroj: Patrimonium pro futuro

Areál původně renesančního mlýna v Holubově je vzácně zachovanou připomínkou místního rozvoje mlynářství od 16. do 20. století. V současnosti prochází rozsáhlou obnovou, díky které tato významná technická památka po mnoha letech chátrání opět ožívá a nachází nové využití.

Ze soutěže Patrimonium pro futuro, pořádá Národní památkový ústav, ročník 2017

V majetku českokrumlovského panství je mlýn zmiňovaný již roku 1600. Mlýnice byla postavena před tímto datem, v následujících staletích byl areál dále upravován a rozšiřován. I přes tyto pozdější adaptace se dochovaly tři renesanční obvodové stěny mlýnice, pokryté dodnes částečně patrnými psaníčkovými sgrafity.

Při přestavbě roku 1929 získaly dvě strany mlýnice pozoruhodnou fasádu ve stylu pozdní geometrické secese. Po polovině 50. let 20. století převzalo znárodněné budovy mlýna Jednotné zemědělské družstvo Křemže, které je až do 90. let využívalo jako sklad obilí. Poté zůstal areál prázdný, bez využití a bez údržby.

Postupnou degradaci holubovského mlýna se podařilo zvrátit v prosinci roku 2014, kdy jej koupila rodina Šímova a spolu se zkušeným projektantem Luborem Gregorou a Ateliérem Heritas zahájila jeho náročnou celkovou obnovu. Nejdříve bylo nutné odstranit náletovou vegetaci z budov a jejich okolí a vyčistit jednotlivé objekty. Následně práce směřovaly k celkové obnově exteriéru a interiéru budov, zahrnovaly ale také například opravu náhonu pod elektrárnou. Během citlivé rekonstrukce prošly dřevěné prvky v interiérech z větší části konzervováním, za nové se nahrazovaly jen v nutných případech. V průběhu roku 2016 byla pozornost věnována zejména fasádám hlavní budovy a zprovoznění malé elektrárny s Francisovou turbínou z roku 1929.

V současnosti jsou budovy stavebně zajištěny a práce se zaměřují na optimalizaci provozu a funkčního využití. Po obnově by měl areál sloužit nejen provozu malé vodní elektrárny, která znovu využije starší součásti vybavení. Plánuje se i prezentace interiérů mlýnice s částečně dochovaným technickým zařízením a obytné části, zařízené historickým nábytkem.

Tento článek jste si mohli přečíst v časopisu Dům & Zahrada 5/2020.

Zdroj: Národní památkový ústav