Zdroj: shutterstock

Kosatce jsou díky svým štíhlým poupatům okrasou každé zahrady, a proto u nich platí pravidlo čím víc, tím líp. Jejich množení přitom není nic složitého, když se ví, jak na to. A navíc to rostlině pomůže v dalším kvetení. V našem článku vás celým procesem provedeme.

Dělá se to, protože se to musí. A když se to udělá správně, kosatce se vám odvděčí následující rok bohatšími květy a oddenky, které opět můžete namnožit. Původní rostlinku tím omladíte a pomůžete jí v kvetení, v opačném případě přestane kvést.

Při množení vám pomůže i jednoduchý průvodce, který krok po kroku předvede, jak na to:

Tento postup byste měli při množení kosatců dodržovat

Dělit kosatce byste měli každé tři až čtyři roky, aby kořeny nezdřevnatěly. Jinak začnou přerůstat, nelze je zvednout ze země a stanou se neplodnými. Nejlepší čas na množení je koncem léta, kdy už rostlině opadávají květy. Tak ji ochráníte před možným napadením houbami.

I když je stále na množení čas, je dobré vědět, co vás čeká. Přesvědčíme vás, že to není nic složitého. Jak postupovat?

Celý trs oddenků vykopejte a rozdělte je na jednotlivé části. Zvládnete to ručně, nebo si můžete pomoct ostrým nožem či nůžkami. Na novém oddenku by mělo zůstat stále několik listů, třeba až 6. Všechny listy zkraťte na třetinu do vějířovitého tvaru. Takto upravené oddenky můžete zabalit do novin a uskladnit přes zimu na tmavém a suchém místě. Budou připraveny na vysazení na jaře.

Oddenky, které chcete na podzim opět vysadit, dejte na týden do stínu a nechejte řezné plochy zacelit. Nemějte obavy, do zimy to stihnou. A máte hotovo! Teď už stačí jen nové rostliny zasadit do odvodněné půdy a místo, kam bude slunce svítit maximálně 8 hodin. Tomuto způsobu rozmnožování se říká nepohlavní. Nová rostlina bude ve výsledku úplně stejná jako její rodič. Pokud vlastníte náročnější typy jako kosatec sibiřský nebo japonský, čeká vás náročnější práce vyžadující násilnější řezání oddenků. Naopak snadného množení cibulí se dočkáte u kosatce holandského.

Teď už víte, jak kosatce namnožit a udělat z nich třeba skvělý dárek pro vaše blízké. Nezapomeňte o novou rostlinu správně pečovat. Pravidelně ji zalévejte až do probuzení. Kontrolujte také zeminu, zda do ní nenakladly můry vajíčka vrtáků, případně kosatce seřízněte a přesaďte na nové místo. Bylo to jednoduché, nemyslíte?

