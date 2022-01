Zdroj: Pikwizard

Zimní řízkování je pro zahradu důležité období. Když si totiž rostliny namnožíte pomocí řízků v zimě, na jaře si nebudete muset kupovat rostliny nové. Až tedy poleví mrazy, vydejte se do zahrady, protože do února je ideální doba k jejich odběru. Tímto způsobem můžete namnožit většinu okrasných a listnatých dřevin, jako jsou svídy, vrby, ptačí zob, rybíz, zlatice, plané růže nebo i vinnou révu.

Řízky se odebírají z vyzrálých a silnějších letorostů z jižní strany a za bezmrazného počasí. Vybírejte mladé výhonky, které ještě nestihly vytvořit koncové pupeny. Výhon by měl být také středně pevný, nikoliv polozdřevnatělý. Pokud byste uřízli příliš tvrdý řízek, velmi špatně by zakořeňoval. Příliš měkké řízky zase snadno uhnijí.

Množení rostlin řízkováním Autor: Pexels

Dřevité řízky řežeme na 3 až 5 oček, záleží ale na jejich hustotě. Řízek by měl být dlouhý zhruba 20–30 cm. Na spodním konci se používá šikmý řez, přibližně 3–5 mm pod očkem. Horní konec řízku seřízněte ostrým rovným řezem, asi 2 až 5 cm nad nejvyšším očkem.

Horní řez můžete navoskovat nebo namazat latexem. Spodní řez namočte do stimulátoru určeného pro dřevité řízky, který zakoupíte v jakémkoliv zahradnictví. Odebrané řízky rychle ztrácí sílu, proto je uložte do chladu, nejlépe do květináčů nebo truhlíků s vlhkým pískem nebo rašelinou. Do zahrady řízky keřů vysaďte začátkem března, mírně šikmo, až po vrchní očko.

Pokud o vysazené řízky nebudete mít čas pečovat, vysaďte je raději do pásu černé folie. Pod folií se totiž lépe drží vlhkost a záhonek bude udržovaný a bez plevelů. Folie navíc na začátku sezóny půdu zahřeje, což je pro zakořenění řízků ideální. Do folie udělejte pravidelné otvory a do nich řízky zapíchejte. Mělo by jich být 5–10 v řádku, zhruba 20 cm od sebe. Pokud řízky dobře rostou, v létě folii odstraňte, aby nestínila olistění a aby se nepřehřívala.

