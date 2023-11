Zdroj: shutterstock

Přemýšlíte, jak vylepšit vzhled své zahrady bez nutnosti investovat do nových rostlin? Množení trvalek dělením trsů je vynikající a ekonomická metoda, která vám umožní rozmnožit vaše oblíbené květiny a zároveň získat pevnější a zdravější rostliny. V tomto článku si podrobně řekneme, jak na to, jaké rostliny se pro tuto metodu hodí a jaké jsou její hlavní výhody.

Dělení trsů je technika, která se používá pro množení trvalek a zároveň pro oživení starších rostlin. Tento proces zahrnuje oddělení částí rostliny, obvykle trsu, a jejich následné vysazení na nové místo.

Je to skvělý způsob, jak zajistit, aby vaše zahrada byla plná zdravých a bujně kvetoucích rostlin, a to vše bez nutnosti utrácet peníze za nové květiny. Přitom je to zábavná aktivita, kterou můžete provádět sami, s rodinou nebo s přáteli, a užívat si přitom čerstvého vzduchu a kontaktu s přírodou.

Jak a kdy množit trvalky dělením?

Dělení trsů se nejčastěji provádí na jaře nebo na podzim

Tou dobou jsou teploty mírné a rostliny mají nejlepší podmínky pro regeneraci a růst. Před zahájením procesu je důležité rostlinu řádně zavlažit, aby byla půda vlhká a dalo se s ní snadněji manipulovat. Rostlinu pak opatrně vyjměte z půdy a pomocí ostrého nože nebo lopatky ji rozdělte na menší části, přičemž každá část by měla mít dostatek kořenů a několik výhonků. Díky tomu budou nově vzniklé rostliny mít vše, co potřebují k tomu, aby prosperovaly na svém novém místě.

Výběr rostlin, které se hodí pro dělení, je klíčovým krokem celého procesu

Ne všechny trvalky se totiž pro tuto metodu množení hodí. Výborně se dělí například růže šípkové, bohyšky, třapatky, čechravy nebo denivky. Naopak rostliny s hlubokými kořeny, jako jsou pivoňky nebo některé druhy lilie, mohou být pro dělení problematické.

Pokud si nejste jisti, zda je vaše rostlina vhodná pro dělení, nebojte se poradit se zkušenými zahrádkáři nebo se podívat do odborné literatury.

Kromě získání nových rostlin má dělení trsů i další výhody

Pomáhá obnovit vitalitu a energii starším, přeplněným rostlinám, které mohou začít vykazovat známky únavy a slabosti. Dělením trsu je rostlina schopna lépe dýchat, dostává více světla a živin, což vede k jejímu celkovému oživení.

Navíc, tímto způsobem můžete také kontrolovat velikost a tvar vašich rostlin a tím i celkový vzhled vaší zahrady. Dělení trsů je tedy nejen praktickou, ale i kreativní činností, která vám umožní vytvářet a udržovat zahradu přesně podle svých představ.

Zdroj: preen.com, rhs.org.uk, theenglishgarden.telegraph.co.uk