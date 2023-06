Zdroj: Ballman Khapalova / V2com

Architektonická kancelář Ballman Khapalova představila svůj nejnovější a velmi zajímavý projekt Pine Lane House, který se nachází v půvabném městečku Saugerties ve státě New York. Tento projekt není pouhou rekonstrukcí, ale kompletní přestavbou mobilheimu z 80. let minulého století.

Přepracovaný dům Pine Lane House se může pochlubit přístavbou o rozloze 28 m², zbrusu novou střechou, čerstvou dřevěnou venkovní obezdívkou a moderní palubou. V rámci renovace tým modernizoval všechny mechanické systémy a přidal nová okna, přičemž je sladil se stávajícími, aby vytvořil co nejvíce otvorů, aniž by se náklady vyšplhaly do závratných výšek.

Srdce domu bylo překalibrováno přístavbou hlavního patra, která posunula vnitřní společenský prostor blíže ke stávajícím stromům na západě. Nová terasa, připomínající lesní palouk, jemně objímá stromy a pohodlně zapadá pod jejich rozlehlé koruny. Vlastní ocelové zábradlí se snoubí s dřevěným zábradlím a zachovává rytmus a materiál fasády domu. Na konci terasy se nachází kruhová vířivka, která jí dodává konečnou podobu a poskytuje panoramatický výhled na celý pozemek.

Ven s tmou, dovnitř se světlem

Dřívější interiér domu byl tmavý a orientovaný dovnitř. Rekonstrukce to obrátila naruby. Úkolem bylo prosvětlit místnosti a spojit interiér a exteriér v jeden celistvý obytný prostor. Renovovaný dům není jen o čtyřech stěnách a střeše, ale o tom, jak zvyšuje zkušenost obyvatel s okolním prostředím, přičemž každá místnost se jedinečným způsobem propojuje s místem.

Rozsáhlá cesta přestavby se rozšířila i do soukromých prostor - vnitřní chodba se zkrátila, aby se do ní vešel hlavní apartmán s ložnicí. Toto apartmá bylo navrženo s oknem s výhledem do zahrady na východě, takže ložnice působí jako prodloužení venkovního prostoru. Postel na míru strukturuje prostor v apartmá a nabízí soukromí a řád.

Kuchyň, jídelna a obývací prostor dostaly otevřený půdorys, čímž vznikl velký, flexibilní společenský prostor, který je vizuálně propojen s hlavními prvky nemovitosti. Ať už je to velký strom na západě, nebo stromořadí na jihu. Obývací prostor je prostě oknem do přírody, která dům Pine Lane obklopuje. Zadní stěna u kuchyňské linky má vlastní vzor dlaždic, který vznikl jako interpretace půdorysných studií provedených během procesu navrhování.

Proč je Pine Lane House splněným snem?

Projekt Pine Lane House je důkazem promyšleného a estetického architektonického návrhu. Původní dům z 80. let minulého století byl přeměněn na moderní otevřený obytný prostor, který harmonicky zapadá do okolní přírody. Projekt je ukázkou kreativity a pečlivého plánování kanceláře Ballman Khapalova, který zachovává nostalgické kouzlo rančového domu a zároveň do něj vnáší moderní prvky. Každé zákoutí domu - od hlavního apartmá s vlastním designem postelí a výhledem do zahrady až po společenskou část s vizuálně ohromujícím propojením s přírodními prvky pozemku - odráží záměr, který zvyšuje kvalitu života jeho obyvatel.