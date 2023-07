Zdroj: Shutterstock

Mobilní klimatizace na rozdíl od zabudované není složitá na instalaci, bude fungovat okamžitě. A dnes už ji stačí objednat v některém e-shopu. Nebo na to jděte jinak a mobilní klimatizaci si vyrobte. Překvapí vás, že to dokážou i ženy?

Tady máte první návod na výrobu hand made klimatizace:

Novinka v obchodech

Přenosná klimatizace Electrolux Comfort 600 je jako stvořená i pro lidi, kteří nejsou technicky založení. Instaluje se snadno a rychle. Abyste nemuseli řešit díru ve zdi kvůli odvodu horkého vzduchu, stačí přidat okenní sadu Premium Window Kit. Ta zafixuje hadici pro odvod horkého vzduchu a utěsní pootevřený otvor. Mobilní klimatizaci tak snadno použijete zrovna v té místnosti, kde nejdéle pobýváte, a kdybyste chtěli, klidně si ji na léto vezměte na chalupu.

Novinka na trhu funguje v létě jako klimatizace, v zimě využijete její funkci topení. Nebojte se, že se vám pak protočí panenky z účtu za elektřinu, v provozu topení spotřebuje 1 kWh za 60 minut. A další výhody? Mobilní klimatizaci Comfort 600 lze ovládat prostřednictvím aplikace, doporučuje se do místností o podlahové ploše až 50 m² a patří do energetické třídy A.

Mobilní klimatizace Comfort 600 v létě ochladí vzduch a v zimě vytopí byt Autor: Electrolux

Vlastníma rukama

Aby domácí, vlastnoručně vyrobená klimatizace fungovala, potřebuje hlavně chladivo (velké kusy ledu), ventilátor, plastové koleno a také konstrukci – v tomto případě polystyrenovou krabici (termobox). Jasně, srovnávat ji s výkonem profesionálně vyrobené mobilní klimatizace samozřejmě nelze, ale i tak prokáže mnohem lepší službu než samotný ventilátor a otevřená lednička jako na úvodní fotce.

Jak na to? Do víka krabice vyřežte dva otvory, jeden pro ventilátor, druhý pro koleno, a to co nejdále od sebe. Předem si potřebné otvory předkreslete. Následně ventilátor a koleno umístěte do otvorů, utěsněte a zafixujte. Do krabice vložte kusy ledu, přiklopte víko, kabel ventilátoru zasuňte do zásuvky a ventilátor zapněte. Kdybyste to chtěli přesněji, detailní postup výroby najdete ve videu.

A kdyby vám nestačil jeden proud chladnějšího vzduchu, klidně se rozšoupněte. V hand made klimatizaci můžete mít třeba i tři plastová kolena. Zkusíte to?

Zdroj: desertsun02, Electrolux