Někdo se fotí opravdu rád a bez ostychu ještě přidá video selfie, jiný by tohle nikdy neudělal. Ovšem v případě zdravotní aplikace Anura se vyplatí video selfie vyzkoušet.

Představte si, že se budete chvíli natáčet na mobil nebo tablet či skrz notebook a ten vám pak díky aplikaci prozradí, jak jste na tom zdravotně. Třeba jaký máte tlak, co srdce, zda vám nehrozí cukrovka nebo jiné metabolické onemocnění, jestli jste v dobré duševní kondici. Tohle a mnohem víc dokáže zjistit aplikace Anura.

Jakou pomoc slibuje

Aplikace Anura byla vyvinutá na základě testování více než 40 000 lidí s různými zdravotními problémy. Přestože není všemocná, z pohledu prevence i akutních rizik slibuje hodně. Monitorováním vašeho aktuálního zdravotního stavu dokáže upozornit na potenciální problém, abyste svoje potíže neházeli za hlavu a šli k lékaři. Do budoucna by mohlo jít o velkou pomoc nejen pro seniory, ale i lidi, kteří nemají zdravotní péči na dosah, nebo sice mají, ale lékaře se bojí jako čert kříže. Při telerozhovoru s doktorem by se pak snáze odhalilo, jak na tom jste.

Chcete-li se dozvědět více o klinických studiích, podívejte se tady.

Chytrá aplikace: seznamte se

Jak začít? Přesně 30 vteřin se natáčejte třeba na mobil. Takže zase selfie video, ale tohle má smysl. Co musíte udělat? Zobrazovat svůj obličej v místě, kde je dostatek světla. Díky tomu aplikace získá informace o průtoku krve obličejem a z nich se vypočítávají informace o mnoha životních funkcích a hodnocení zdravotních rizik, jde o více než 30 parametrů. Tím se mimo jiné odhalí například i to, zda jste adepty na cukrovku (přesněji: diabetes 2. typu), máte vysokou hladinu cholesterolu, hrozí vám vysoký krevní tlak, kardiovaskulární či psychické onemocnění.

Aplikace Anura má umět předvídat rizika kardiovaskulárních onemocnění dlouho dopředu. Podle společnosti NuraLogix by mohlo jít až o desetiletou predikci rizika úmrtí na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici Autor: Shutterstock

Jak to dělá?

Bezkontaktní sledování vašeho aktuálního zdravotního stavu probíhá na základě transdermálního optického zobrazování, proto je světlo zásadní podmínkou selfie videa. Ve tmě to ani nezkoušejte. Laicky řečeno jde o to, že světlo nejen dopadá na váš obličej, ale také se odráží od dalších vrstev pod kůží. A to už se dostáváme k údajům o proudění krve, které aplikace posílá k vyhodnocení umělou inteligencí.

Testování, nebo naostro?

Vyzkoušet Anuru může každý, kdo má chytrý telefon, tablet či počítač. V současné době lze bezplatně stáhnout řekněme testovací verzi, jež je slovy společnosti určená pro „výzkumné účely“. Nejde tedy o plnohodnotnou verzi aplikace a současně nikdo rozhodně netvrdí, že aplikace zastane názor lékaře. Odpovědnost za své zdraví nesete vy, naměřené hodnoty máte považovat za odhad. Ale i ten může být v mnoha případech důležitý. Jak u těch z vás, kdo přehlížíte varovné signály svého těla, tak v případě sledování chronických potíží. A až budoucnost ukáže, zda se Anura začne používat naostro.

