Zdroj: Alexander James-Aylin

Dům je uspořádán kolem neformálního nádvoří. Připomíná tak typické skupiny zemědělských stavení, usedlostí a chalup. Inspiroval se rozesetými skupinami podobných usedlostí, které lze najít po celém okolním venkově. Je uspořádán jako shluk tvarů, které spojuje nádvoří. To je pak jasně definovaným příjezdovým prostorem v jinak otevřené krajině.

Obytné prostory se rozkládají mezi dvěma propojenými většími domy. Jeden z nich je vlastně kuchyně, jídelna a obývací pokoj najednou. Všechno je obsaženo v jednom prostorném a flexibilním prostoru, otevřeném až do plné výšky šikmé střechy. Větší dvoupodlažní budova je soukromější a na obou koncích je vybavena velkorysými ložnicemi s otevřeným výhledem na kopce.

Co si přála rodina?

Mladá rodina cítila potřebu změnit městský život za otevřený prostor a klid venkovského života. Hledali domov, který by byl pevně zakořeněný v krajině. Místo snadné dostupnosti městských vymožeností si přáli dům, v němž by byla radost trávit čas a který by dokázal uspokojit měnící se potřeby rostoucí rodiny.

Jako na mnoha venkovských místech byly existující možnosti bydlení omezené a několik nových stavebních projektů nenabízelo to, co od svého bydlení očekávali. Komfort, udržitelnost a splnění svých snů. Stavba na rodinné farmě dala klientům možnost přemýšlet trochu jinak. Použili přírodní materiály - kámen z Caithnessu, recyklovaný šindel a řízeně zuhelnatělé dřevo - a vytvořili dům s velkorysými prostory, který spojuje každodenní život s okolní krajinou. Postupně se bude do svého okolí usazovat, bude s ním stárnout a stane se jeho součástí. Stejně jako kamenné zídky v okolí.

Prostě jako stodola

Od počátku projektu byl kontext místa důležitým požadavkem. Charakter domu vyplynul z překryvu odkazů na venkov, domov i zemědělství. Do návrhu byly zakomponovány komíny, kamenné štíty a proporce podobné stodolám. Výsledek by měl působit nesporně současně, ale s čitelnými kořeny a inspirací.

Udržitelný dům

Jádrem projektu je záměr vytvořit budovu, která je pevná a trvalá. Co do materiálů by měl mít dům teoretickou životnost sto let nebo více. Materiálová paleta je navržena s ohledem na počasí, které tu vládne, takže dům zůstane kvalitní i se svým stárnutím. To je ten nejsilnější pilíř udržitelnosti – zanechat v krajině dům, který vydrží. Který sice vytvoří nějakou svou uhlíkovou stopu, ale ta se rozloží na mnohé desítky let.

Samozřejmě, že se také počítalo s polohou slunce a obvyklými větry. Půdorys byl organizován tak, aby vytvořil zastíněný vstup, reagující na povahu velmi větrného místa. Ložnice jsou převážně orientovány na východ, aby využily ranní slunce, zatímco veškeré společenské místnosti jsou orientovány na jih a západ. Velkorysé plochy oken v obývacích prostorách propouštějí sluneční záření. Betonová podlaha poskytuje akumulační tepelnou hmotu a zároveň je prostředkem pro rozvod tepla po celém přízemí. Veškeré vytápění a teplou vodu zajišťuje systém tepelného čerpadla využívajícího zemní kolektor.

Cesta za lepším

Farma Kepdarroch je ukázkou toho, jak se může nový dům na venkově harmonicky spojit s okolní krajinou a zároveň nabídnout všechny moderní vymoženosti. Je to příklad toho, jak se domy mohou stát součástí krajiny, aniž by ji narušovaly, a přitom poskytovat pohodlné a udržitelné bydlení pro jejich obyvatele. Bez ohledu na to, zda se jedná o mladou rodinu, která touží po klidu venkova, nebo o pár, který chce jen trochu změnit svůj životní styl, tento dům je určitě inspirací.