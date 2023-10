Zdroj: Napoleon

Posezení u krbu, sálavé teplo a praskání dřeva. To je pravá romantika a odměna za trochu dřiny při přípravě paliva. Pohled do plamenů si však mohou dopřát i obyvatelé domů a bytů, kteří nemají kouřovod. Do otevřeného prostoru se hodí plynové krby, do uzavřených místností pak krby elektrické nebo na bioetanol.

Krb v domě, to je něco pro mě, říkávají s oblibou milovníci tepla, plamenů a doutnajících uhlíků. Pohled do otevřeného ohně uklidňuje a jeho sledování má terapeutické účinky. Alespoň to tvrdí výzkum z univerzity v Alabamě, kde dobrovolníkům pouštěli filmy se záznamy plápolajícího ohně a zjistili, že jim klesá krevní tlak a jsou klidnější.

Posezení u rodinného krbu má zkrátka svoje kouzlo a není divu, že po něm touží i v místech, kde byla instalace z prostorových, stavebních či bezpečnostních důvodů zcela nemožná.

Nepáchnou a nešpiní

V paneláku se můžete cítit jako na chalupě nebo na zámku. Když krb prostě chcete, tak se nějaké řešení určitě najde. Nemáte komín pro odvod spalin a vadilo by vám uklízení popela? Nemusíte se bát, moderní krby se bez něj obejdou. Elektrické krby nevytvářejí kouř a rozhodně se u nich neušpiníte. Jsou vhodným řešením i pro domácnosti alergiků, protože jejich provoz je čistý a zdravotně nezávadný.

Elektrické krby Dimplex Autor: Dimplex

Elektrické krby do interiéru

Výhodou elektrických krbů je to, že jsou k dispozici v řadě variant, materiálů a stylů. Můžete chtít venkovský krb stejně jako moderně vyhlížející doplněk do stavby pro třetí tisíciletí. Krby mohou být zabudované, závěsné nebo volně stojící, plápolající oheň je generován LED světly, může prostupovat podbarvenými poleny, které zvyšují efekt skutečného krbu.

V posledních letech se objevují krby s vodní párou, která simuluje vystupující kouř. Někomu bude chybět vůně spáleného dřeva, ale oheň, zvuk praskajícího dřeva a dým je tak téměř k nerozeznání od skutečného krbu.

Elektrické krby zpravidla dokážou vyhřát místnost, mají dva stupně tepla a fungují podobně jako topení v podobě infrapanelů. Chytřejší z nich nabízejí funkce pro naprogramování topení, rozpoznají otevřené okno (přestanou topit, aby neplýtvaly energií) a jsou vybaveny pojistkou proti přehřátí. Optický vjem si můžete přizpůsobit vlastním potřebám. Nastavíte různou intenzitu a barvu plamenů, někdy i osvětlení místnosti pomocí LED světel kolem krbu.

Nejlevnější elektrické krby seženete v akci za méně než 6 000 Kč, střední kategorie stojí od 13 000 do 20 000 Kč, a pokud chcete krb s ohništěm delším a vyšším, přichystejte si 30 až 75 tisíc korun. Nespornou výhodou elektrických krbů je, že nevytvářejí otevřený oheň, což snižuje riziko požáru. Jsou tak bezpečnější volbou pro domácnosti s malými dětmi nebo domácími zvířaty.

Krby na bioetanol

Alkoholové krby (biokrby) na bioetanol jsou moderní ekologickou alternativou k tradičním krbům, které spalují dřevo nebo plyn. Při provozu jako palivo využívají hořlavou kapalinu bioetanol, což je čistý a obnovitelný zdroj energie, který se v krbu spaluje a vytváří plameny, poskytující teplo, měkké teplé světlo, a vytvářejí tak pohodovou atmosféru. Pro hoření bioetanolu nejsou potřebné komíny ani ventilace, protože neprodukuje žádný kouř nebo škodlivé plyny.

Biokrby Blaze Autor: Blaze

Bioetanolové krby jsou dostupné v různých stylech a designech, od stolních a stojanových krbů přes vestavěné varianty až po nástěnné modely. Můžete si vybrat takový design, který se vám bude líbit. Krby při provozu poskytují omezené množství tepla, které poslouží pro navození příjemné atmosféry, a můžou posloužit k vytápění menší místnosti. Biokrby by neměly být jediným zdrojem tepla v chladnějších měsících roku.

Cena krbu na bioetanol se liší podle modelu, výrobce a designu. Základní stolní modely se dají koupit za 4 až 8 tisíc korun, větší verze s delším ohništěm a stylovým designem seženete za 20 až 40 000 Kč. Za speciální varianty závěsných krbů od známých značek a designérů, případně za větší volně stojící krby do exteriéru (verandy, balkony) můžete připlatit dalších 30 až 60 000 korun.

Plynové krby na verandu a terasu

Poslední skupinou krbů, které se obejdou bez kouřovodu, jsou plynové krby na propan-butan nebo zemní plyn. Některé jsou připojeny k plynovému potrubí, jiné mohou být napojeny na plynovou lahev, umístěnou v nějaké estetické schránce poblíž krbu. Pro vytápění tyto krby využívají plynový hořák, spalování plynu vytváří plameny, které poskytují teplo a vytvářejí správnou atmosféru. Některé modely mají v ohništi různé lávové kameny a keramické dřevo, imitace krbu na pevná fosilní paliva je tak dokonalá. Pokud krb nepoužíváte, může být ohniště zakryto víkem a má funkci designového stolku nebo většího stolu.

Při výběru nejste omezováni designem, jen vlastní peněženkou. Můžete si vybrat mezi moderními, rustikálními, klasickými a dalšími styly, které budou ladit s designem vaší verandy nebo terasy. Na rozdíl od biokrbů nebo elektrických krbů produkují plynové krby větší množství tepla, při hoření krby spotřebují také více kyslíku, jsou proto určené spíše pro venkovní použití. Výkon hořáku můžete nastavovat podle svých potřeb.

Plynové krby ElementiFire Autor: ElementFire

Levnější varianty plynových krbů se dají koupit za 30 až 50 000 Kč, dražší venkovní varianty za 60 až 80 tisíc korun. Je třeba zmínit, že plynové krby jsou vyráběny i ve variantách pro obytné místnosti s odvodem spalin a s vyřešeným odvětráváním. Tyto verze jsou na trhu běžně k dispozici za částky 100 až 180 000 korun.

Nebáli jsme se zeptat…

Při pohledu na hořící plamen většinu lidí napadne, zda se dá v případě těchto krbů třeba vařit, ohřívat jídlo, opékat nějakou uzeninu a podobně. Na výstavě For Interior 2023 jsme se nebáli zeptat prodejců. Odpověď nás trochu zaskočila. Elektrické krby jsou trochu mimo hru, dokážou vyhřát místnost, ale jejich plameny jsou jen designový prvek. Krby s otevřeným ohněm, tedy biokrby a plynové krby, už by takové využití mohly nabídnout. Nemá se to dělat, ale zřejmě existuje dost majitelů krbů, kteří to vyzkoušeli.

Méně nebezpečné je rychlé opečení marshmallows na špejli, při kterém sladkost rychle ztmavne, zkaramelizuje a nenadělá moc škody. S párkem, klobáskou, slaninkou nebo kotlíkem guláše k plynovým a biokrbům raději nechoďte. Pokud je vystavíte ohni, dojde k jejich opékání, ale odkapávající tuk padá do ohniště, spaluje se, začíná kouřit a zapáchat. A to asi není věc, o kterou byste stáli. Jednorázově si to můžete dovolit, pak je ale třeba krb vypnout, nechat vychladnout a vyčistit sklo, ohniště, lávové kameny a keramické dřevo. Zřejmě to není kratochvíle, které byste se chtěli oddávat pravidelně…

Zdroj: Dům & Zahrada, Forinterior.cz, abf.cz