Víte, že průměrný člověk stráví na toaletě až tři roky života? Bylo by tedy hezké, aby tam vládlo inspirativní prostředí, na jaké dbali naši vznešení předkové. Jejich zdobené a malované toaletní mísy byly opravdovými trůny a opět se vracejí na scénu.

Zdá se, že si výrobci vzpomněli na odkaz prvního splachovacího záchodu, který v roce 1596 vynalezl kmotřenec anglické královny Alžběty I. Panovnici vynález natolik nadchl, že sira Johna Haringtona pověřila, aby jí ho vystavěl i na hradě Richmond. Instaloval ho do místnosti velikosti malé šatny přilepené na venkovní straně opevnění jako vlaštovčí hnízdo. Pro rychlé odstranění nevábně vonících výdobytků střev využil zemské přitažlivosti, ale na rozdíl od středověkých prevétů hlavně proudu vody, která vše spláchla z rezervoáru umístěném o patro výše. Z té doby se datuje označení WC z anglických slov water closet.

O zhruba 200 let později systém vylepšil skotský hodinář a vynálezce Alexander Cumming. K míse napojil zahnutou rouru, ve které se drží voda a zabraňuje návratu zápachu z kanalizace. Podobný systém se používá dodnes. Díky podélně rozříznuté míse se s jeho fungováním mohou zblízka seznámit malí i velcí v libereckém vědeckém muzeu iQlandie.

Jít s dobou

Nejnovější mísy však kromě prapůvodního účelu nabízejí i další stále vylepšované vlastnosti. Hitem posledních let je systém rimless, tedy dokonale hladká toaleta bez oplachového kruhu, kde se usazovaly nečistoty a vodní kámen. Covidová doba se zasadila o vývoj antibakteriálních úprav povrchu, spolu s ním pokročila technická revoluce. Namátkou ji zastupují anální i perineální bidetové spršky, jednotka na odsávání pachů i bezdotykové splachování.

Korunu obdobným trendům nasadil model Numi 2.0 Smart Toilet společnosti Kohler, která do WC modulu integrovala hlasovou asistentku Alexu. Čas na toaletě tak lze využít k poslechu hudby streamované přes Bluetooth, zatímco vyhřívané prkýnko šibalsky bliká v rytmu ambientního podsvětlení. Nakonec to vše ukončí hlasový povel typu: spláchni se, teď! Mikrofon v záchodě je však i ukázkou toho, jak usilovně – a až kam – se technologické společnosti snaží dostat do našich domovů.

Hra o trůny

Při koupi toalety však existují důležitější věci, než si do bytu pořizovat další „odposlech“. Například spotřeba vody při splachování. Osobní hygiena je totiž největším žroutem vody, připadá na ni kolem 75 % denní spotřeby domácností. U starších typů záchodů odteče na jedno spláchnutí 8,5 až 10 litrů. Většinou jde o pitnou vodu, byť často znečištěnou chemickými vonítky zatěžujícími životní prostředí.

Moderní toalety však už používají systém Dual Flush a vystačí si jen se 3 až 4,5 litry. Za rok to přinese úspory přes 1 650 Kč, a pokud byste to rozpočítali na 20 let, zbude vám příjemných 33 000 Kč.

