Minule jsme se zabývali tím, co modulární dům znamená. Co znamená sama modularita ve stavebnictví. Pojďme se podívat na několik zajímavých příkladů od nás i ze zahraničí.

Modul neznamená jednu krabici, domy umějí být modulární i jinak. Lze například podle požadavků majitelů dům přistavovat profilovanými moduly nebo prostě jen žebry a podélníky systému, kterými se vytvoří základní prostor. Na obrázku vidíte modulárně složenou horskou ubytovnu od Leckie Studio Architecture and Design. (úvodní foto)

Typický příklad modulového dřevěného domku. Jde o model Kůlna, který má několik formátů a vnitřních uspořádání. Základní moduly S mají maximální velikost 3 x 8 m. Mohou se seskládat vedle sebe nebo na sebe, uložit na základovou desku, pasy nebo vruty. Samotná konstrukce domku pak má v rámu KVH hranoly, následují izolace deskami Purlive a minerální vatou, kolem jsou izolace vhodnými fóliemi a vše je zaklopené OSB deskami a SDK stěnou na vnitřní straně a obkladovou palubkou ze sibiřského modřínu na straně vnější.

Česká firma Prostr se zaměřuje na dodávku technologických izolovaných kontejnerových modulů. Lze je využít jako samostatné objekty nebo k vytvoření vzájemně propojených větších celků, a to jak plošných, tak patrových. Výsledek může vypadat jako stavební buňka z trapézového plechu, ale opláštění může být i z jiného materiálu. Uvnitř je také plech, ale i dřevotříska, sádrokarton nebo třeba lamino. Základní modul 6 055 x 2 435 x 2 850 mm lze navrhnout v šíři do 3 m a v délce do 9 m.

Že jde postavit zajímavý dům i z přepravních kontejnerů, dokazuje dílo ze studia Benjamin Garcia Saxe Architecture, které stojí poblíž San José v Kostarice. Dva přepravní kontejnery se rozřezaly, jejich díly se využily na další části domu (zádveří apod.) a vzniklé otvory zaplnila izolační okna. Dům je zateplený, má dřevěné podlahy a vnitřní stěny ze sádrokartonu. Celková cena domu i s vybavením se při 100 m2 podlahové plochy vyšplhala na 40 000 dolarů, což je v přepočtu dnešního kurzu asi jeden milion korun.

Modul nenajdete jen v domech. Modulární může být ledacos. Zajímavý je i český projekt AITAA, což je modulární plot. Je to multifunkční systémové řešení života na místech, které z různých důvodů disponují velmi omezeným prostorem, ať už se jedná o zahrady domů v satelitní zástavbě, balkony na sídlištích, mateřské školky a školy, anebo sportoviště ve veřejném sektoru. Vše je skryto v modulu (plotu či balkonovém dílci), vše lze jednoduše vyklopit, použít a zase sklopením uschovat a zachovat přitom prostor bez trvalého zastavení. I na omezeném prostoru tak zákazník může svůj plot přeměnit v elegantní posezení s pergolou, venkovní gril, posilovnu, věšák na prádlo a mnohé další.