Zdroj: Shutterstock

Modularita je něco, co spousta lidí chápe, ale přesně to nedokážou definovat. Ve stavebnictví je pak možná ještě o něco hůř uchopitelná.

Co znamená, když je dům modulární? V definici se často rozcházejí i dva výrobci. Základem je totiž slovo modul, a to lze naroubovat na mnoho různých technických systémů.

1) Modul systémový

Jde o prefabrikované systémové díly, s kterými se pracuje a vytvářejí se z nich větší celky. Jako modul bychom tak mohli brát třeba i cihly, ale pro pochopení bude lepší modul nadokenního překladu s vydlabávacím zateplením pro instalaci rolet či žaluzií, který může fungovat snadno na jakémkoli domě s vhodným rozponem okna. Mezi modulární systémy patří i celé konstrukční prvky stavebního systému, jako jsou unifikovaná systémová řešení konstrukcí staveb.

Příklad systémového modulu - roletový překlad nad okno Autor: Heluz



2) Modul stavební

Další variantou je vytváření stavebních celků, které se následně na stavbu přivezou a na místě smontují. Výhodou je, že vše se v klidu připraví v továrních halách, kde se vyrobí například celá stěna včetně zateplení, instalací rozvodů a okenních otvorů, a ta se dopraví na místo stavby jako celek. Vše je přesné, pod kontrolou stavební firmy, a hlavně samotná stavba domu pak trvá jen pár dní. Firem, které využívají takový stavební postup, je i na našem trhu několik – a nabízejí především dřevostavby (např. Atrium, RD Rýmařov, Haas Fertigbau apod.), ale možné je například i využití betonových konstrukcí (např. Lias Vintířov).

Stavební moduly znamenají, že vše je připraveno dřív v halách a samotná stavba domu je jen o skládačce těchto částí Autor: Atrium



3) Modulární celky

Velmi zajímavou možností je rozšíření předchozí verze na modulární celky, tedy hotové části domu, které se následně sestaví na místě. Je možné využít i již funkční konstrukční prvky, jako jsou upravené přepravní kontejnery apod. Toto řešení je vhodné jak pro malé domy na základových vrutech, tak pro rozsáhlejší stavby.



Výhoda pro všechny

Výše uvedené první dvě možnosti jsou standard, který jsme rozebírali na našich stránkách už mnohokrát. Například v článku o stavebních systémech v kusových stavivech (3/19) či o dřevostavbách (6/20). Stavební moduly jsou spíš systémová nutnost firem, které z devadesáti procent staví dřevostavby. Konstrukční sestava z tovární haly je přece jen jednodušší. A i když náklaďák s jeřábem stojí nemalé peníze, vždy se to vyplatí, protože práce je rychlá a přesná a zcela se vyloučí chyby. Takže se ušetří za lidskou sílu (která je vždy nejdražší), za opravy nedostatků a za čas. Výsledkem je tedy velká výhoda pro všechny.

Poslední varianta, modulární celky, se k nám dostala tak nějak samovolně. Nebylo zapotřebí žádného velkého tlaku zvenčí ani od zákazníků. Modulární koncepce je vlastně už docela stará. Vždyť často nejde o nic jiného než o maringotku, která je snesena z nápravy a slouží právě tam, kde je to zapotřebí.



V jednom dílu

Ano, základ modulárního domu je už ve staré dobré maringotce – kompletním obytném tělese, které se přiveze na místo určení. Moderním maringotkám se říká mobilheimy, při průmyslovém využití pak unimobuňky. Stejný princip lze však praktikovat v designovém pojetí, takže ve světě i u nás působí spousta firem, které se zabývají stavbou malých kontejnerových domků – ty jsou pěkně v hale postaveny i kompletně osazeny veškerým vybavením a následně se dopraví v jednom okamžitě použitelném celku na místo. Zde se usadí na zemní vruty nebo patky, připojí na elektřinu, vodu a odpad a za pár hodin už může rodina sedět na zápraží a mávat jeřábníkovi na cestu.

Nabídka je velmi široká. Zákazníci mohou mít domy na bázi přepravních kontejnerů, které jsou konstrukčně velmi pevné. Stačí je obložit izolací a pohledovými deskami a bydlení je velmi rychle připravené. U modulových domů kompletně stavěných se musí dbát na základní konstrukční rám a pevnost, ale zase není architekt omezen půdorysnými rozměry kontejneru. A tak se můžeme setkat s moduly, které mají čtvercový a obdélníkový tvar, ale i velmi zvláštní tvary a jejich využití může být různorodé – od stánků na párky v rohlíku, přes informační centra až po rodinné domky.

Bydlení v kontejnerech? Jednoduchost tohoto systému pochopili v celém světě Autor: Shutterstock



Pozor, rosteme!

Poslední příklad obnáší skládání jednotlivých modulů dohromady. A to je největší výhoda těchto systémů. Architekt připraví několik základních jednotek – modul ložnice, kuchyně, garáže, sociálního zařízení, obývacího pokoje… Jsou jako kostky, které se dají složit k sobě. Chcete dům podle vlastních představ? Není problém. Chcete tři ložnice a dvě koupelny? Není problém. Stačí je v počítači vyvolat z paměti, přisunout k sobě a srazit tak, jak to bude vyhovovat.

Nebo naopak postavit jen malý dům – ložnice, sociální zařízení, kuchyně s obývacím pokojem. Nic víc není zapotřebí. Majitelé jsou mladí, hodně cestují a třeba ještě studují. Nemají moc peněz a pozemek dostali od babičky. A až se jednou vezmou, postaví pro návštěvy pod jabloní stan. Jenže ten už bude pro děti malý. Tak se zavrtají do země další zemní vruty, jedna stěna se odpojí a nákladní vůz přiveze další ložnici pro děti. Opět se připojí k domu a život jde dál. Jenže ouha… Děti budou najednou dvě. Co teď? Na pomoc s dvojčátky se nabídla babička, jenže ve stanu spát nemůže. Ale stačí zvednout telefon a stejným způsobem přijede další modul/ložnice. Jeden pro babičku a pak jako ložnice pro dítě. Je to lákavá představa, že? A není nereálná.

Stejně tak se na sebe dají skládat kontejnery, které mají velkou výhodu právě v únosnosti a stohovatelnosti. Takže je architekti z celého světa využívají na stavby škol a školek, kanceláří i bytů, rodinných domů netradičních tvarů…



I tady jsou negativa

Jednoduchá řešení ale mívají často své problémy. Moduly nejsou tak perfektně zaizolované jako klasický zděný dům, konstrukce při převozu přece jen pracuje. Takže hodnoty, jaké požadujeme u moderních nízkoenergetických domů, tedy neprůvzdušnost, prostupy tepla apod., tu jdou dosáhnout jen těžko. To by se konstrukce musela znovu celá odhalit, vše přeizolovat a pak zase zaklopit.

Další nevýhodou je omezení vnitřního prostoru. Jeden typ lze různě natočit, ne však znovu navrhnout, přizpůsobit, jak se to děje u klasického projektu domu. Samozřejmě, že typizované díly se mohou vynechat, ale to pak postrádá smysl jednoduchosti a okamžitého využití.



A co cena?

Hlavní výhodou je unifikace systému, tedy i relativně nižší náklady. Třeba při využití přepravního kontejneru lze za „pár peněz“ získat pevný konstrukční celek. Možná bychom očekávali ceny ještě výrazně nižší, třeba o třetinu, než u klasického stavebního systému za m³, ale to by musely být výrazněji rozšířené. Jde o kusovou výrobu, což zase modulové systémy o kousek prodražuje.

Už zítra se podíváme ve zvláštním článku na zajímavé příklady modulárních domů.

Článek vyšel v časopisu Dům&Zahrada 1/21