Zdroj: Kořenovky.cz

Kořenové (vegetační) čističky odpadních vod fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Základním principem kořenové čističky je průtok předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čistící proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci - částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí jako tepelná izolace.

Kyprej vrbice (Lythrum salicaria)

Medonosná rostlina dosahuje výšky 100–150 cm, ale v dobrých podmínkách doroste až do dvou metrů. Proto se ve vrcholícím létě stávají intenzivně zbarvené fialovočervené květy uspořádané v dlouhých klasech nápadným prvkem výsadby v okolí jezer. Upoutávají pozornost nejen lidských pohledů, ale také představují velké lákadlo pro motýly a včely. Kyprej vrbice má nejen estetickou funkci, řadí se rovněž mezi léčivky.

Význam rostlin v kořenové čistírně a péče o ně

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

Dorůstá do výšky okolo metru a díky svým velkým žlutým dekorativním květům patří k výrazné dominantě příbřežní oblasti. Květy, které se v plné kráse rozzáří během května a června, jsou tvořeny třemi velkými okvětními lístky s hnědým žilkováním a třemi menšími lístky. Daří se mu v bahnité a spíše kyselejší půdě bohaté na živiny, zejména na dusíkaté látky. Díky obsahu tříslovin se v minulosti používal k vydělávání kůží a také v léčitelství jako prostředek na zastavení krvácení. Dříve se z něj také vyrábělo barvivo.

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)

Statná rostlina, lidově též nazývaná „chlapice“, může dorůst až do výšky 1,5–2 metry. V polovině léta ji ozdobí bohaté něžné bílé květy vonící po hořkých mandlích, které lákají mouchy, brouky i jiný hmyz a vyjímají se v čerstvých i suchých vazbách. Dříve se používaly k provonění příbytků a traduje se, že si tužebník zamilovala dokonce i britská královna Alžběta I. Přisuzují se mu mnohé léčebné účinky, byl nazývám přírodním aspirinem. V lékárnách jsou k dostání čaje, masti i tinktury z této byliny, vyrobit si je však můžete i sami.

Ostřice (Carex)

V mokřadech se daří ostřici nedošáchor, někdy též zvané ostřici pašáchor (Carex pseudocyperus). Jde o vytrvalou světle zelenou rostlinu dorůstající do výšky okolo 60 cm. Vyznačuje se dlouhýmiúzkými plochými rákosovitými listy, které díky převisu tvoří malebná zákoutí. Kvete od května do července v podobě podlouhlých, přibližně pěticentimetrových žlutozelených klasů. Dalším druhem, se kterým se u jezírek a kořenových čistíren můžete setkat, je ostřice štíhlá (Carex acuta).

Zblochan vodní (Glyceria maxima)

Okrasná tráva může být 80–200 cm vysoká a rychle se rozrůstá. Když začnou přibližně v polovině dubna rašit listy, mají načervenalou barvu, později zelenají. Kvete koncem července a v srpnu. Daří se jí na mokrých místech s těžší živnou půdou na plném slunci. Pokud je stanoviště dostatečně vlhké, zůstávají listy pěkné až do října.

Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)

Patří mezi naše nejvyšší trávy – dorůstá do výšky 2,5 až 3 metry a tvoří souvislé porosty. Vytváří dlouhé podzemní oddenky a jedná se o druh mimořádně náročný na vodu a živiny. Daří se jí v půdách bohatých na fosfor. Je dobře přizpůsobivá, v červnu a červenci kvete a je využitelná také jako biopalivo.

Sítina rozkladitá (Juncus effusus)

Sítiny dorůstají do výšky až 120 cm a vytváří husté trsy jasné zelené barvy. Květenství je rozkladité, jednotlivé kvítky jsou sestaveny do nevelkého kuželu s drobnými nenápadnými květy, které se objevují od června do srpna. Mají raději kyselejší půdu s dostatkem živin. Patří mezi nenáročné odolné rostliny, které se umí vyrovnat i s dočasným kolísáním hladiny vody.

Zdroj: korenova-cisticka.cz, papers.ssrn.com