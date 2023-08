Zdroj: Shutterstock

Existuje velký výběr vnitřních parapetů a materiálů, ze kterých lze parapetní překlady vyrobit. Měli byste se řídit tím, že by měly ladit s ostatními pevnými prvky interiéru (okenními rámy, podlahami a dveřmi), proto je nejlepší rozhodnout se pro jejich typ, až budete mít představu o jednotlivých těchto prvcích. Instalace okenního parapetu není obtížná, ale stojí za to znát několik základních informací.

Materiál parapetu

Nejčastěji se rozhodujeme pro parapety z umělého kamene nebo desek na bázi dřeva. Pokud nejste nuceni škrtit rozpočet, můžete sáhnou po kameni nebo dřevu. Nabídka parapetů je velmi široká. K dostání jsou v hobbymarketech pro kutily i ve specializovaných obchodech nabízejících truhlářské výrobky nebo kuchyňský a koupelnový nábytek. Parapety z kamene nebo dřeva lze zakoupit také u kamenických a truhlářských firem.

Instalace okenního parapetu

Měření před instalací

Před objednáním parapetu je třeba pečlivě změřit okenní výklenek. Vnitřní parapet se po obou stranách výklenku zapustí do šířky přibližně 3 cm. Při měření je proto nutné k šířce výklenku připočítat 5-6 cm pro jeho zasunutí do zdi. Parapet obvykle vyčnívá 3-4 cm z líce stěny, ale pokud je pod ním radiátor, měl by být parapet dostatečně široký, aby ho zakryl. Při plánování instalace vnitřního parapetu pamatujte na to, že by měl být 12-15 cm nad radiátorem, aby nebránil proudění teplého vzduchu. To je důležité zejména u konvektorů.

S atypickým tvarem pomůže šablona

Pokud je parapet neobvyklých rozměrů, stěny jsou křivé a nezamlouvá se vám představa, že byste ho „na sílu“ zatloukali do zdi (ve snaze zakrýt rozměrové nepřesnosti), vyplatí se vyrobit si šablonu, podle které vám parapet vyříznou – i se specifickými křivostmi a atypickým tvarem. Tuto šablonu lze vyrobit například ze silného kartonu nebo překližky.

Při velkém přesahu pomohou úhelníky

Vnitřní parapet se opírá o stěnu pod oknem a po stranách okna se zatlačuje do zdi. Pod oknem je stěna často tenčí a je v ní výklenek, ve kterém je umístěn radiátor. Pokud je přesah parapetu příliš velký a přesahuje 1/3-1/2 jeho šířky a parapet je těžký, stojí za to uvažovat o jeho dodatečném podepření úhelníky připevněnými ke zdi. V opačném případě by se při velkém zatížení, například když si na něj někdo sedne, mohl zřítit nebo rozlomit.

Před omítkou nebo až po?

Vnitřní parapety lze instalovat buď před, nebo až po zhotovení vnitřní omítky. To se provádí vždy před zahájením malování stěn. Pokud parapety instalujete před omítáním, měly by být pečlivě chráněny fólií, aby byly chráněny před vlhkostí a poškozením. Pokud se parapety instalují po omítnutí, je třeba stěnu před jejich usazením mírně podložit a místo, kde byly parapety zatlučeny, je třeba po instalaci pečlivě dokončit maltou.

Zdroj: upgradedhome.com, cravingsomecreativity.com